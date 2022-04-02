أعلن مسؤول أميركي أن واشنطن وحلفاءها سينقلون دبابات سوفياتية الصنع إلى إقليم دونباس لدعم دفاعات أوكرانيا، في حين قدمت استخبارات الجيش البريطاني تقييما لتطورات الحرب على عدة محاور.

من جانب آخر أعلنت كييف عن حصيلة ضخمة لقتلى الجيش الروسي خلال الأسبوع الماضي، في وقت وجه سفير روسيا في لندن تحذيرا لبريطانيا بخصوص شحنات الأسلحة التي قد تسلمها لأوكرانيا.

بدوره، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن الوضع شرق البلاد لا يزال صعبا للغاية، وأن روسيا تستعد لشن ضربات جديدة في دونباس وخاركيف، وطالب الدول الغربية بمنح بلاده طائرات للدفاع عن نفسها.

من جهتها، تحدثت مراسلة الجزيرة عن وقوع إصابات جراء انفجارات قوية وحرائق اندلعت في منطقة سالتوفكا الواقعة شمال شرق مدينة خاركيف.

وكان عمدة العاصمة فيتالي كليتشكو قال أمس الجمعة إن معارك "ضخمة" تدور شمال وشرق كييف بين قوات بلاده والقوات الروسية، وحذر السكان الفارين من العاصمة من مغبة العودة إليها بشكل سريع.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ 38 من هذه الحرب:

منذ 51 دقيقة

وزير الدفاع التركي: يمكننا إرسال سفن لإجلاء المدنيين والمصابين من ماريوبول الأوكرانية.

منذ ساعة

وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أوكراني كبير: القوات الروسية تنسحب بسرعة من شمال البلاد.

منذ ساعة

وكالة الأنباء الأوكرانية: دوي انفجارات وإطلاق نار في إنرجودار في منطقة زاباروجيا جنوب شرقي البلاد.

منذ ساعتين

هجمات روسية

أعلنت روسيا تدمير 67 هدفا عسكريا آخر، في أحدث هجماتها الصاروخية في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع أنه تم تدمير مستودع للبنزين والديزل بالقرب من مدينة "كريمينشوك" التجارية والصناعية، على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة كييف، صباح اليوم السبت.

وقالت أيضا إن مطارين عسكريين توقفا عن العمل، بالقرب من مدينة "بولتافا" وبالقرب من مدينة دنيبرو.

ومن جانبه أفاد إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع، بأنه تم إطلاق الصواريخ من سفن حربية وطائرات.

منذ ساعتين

سفير روسيا بلندن: أي أسلحة بعيدة المدى تسلمها بريطانيا إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.

منذ 3 ساعات

حاكم ميكولايف: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مبنى المجلس الإقليمي في المدينة إلى 32.

منذ 4 ساعات

المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية:

لن ننشر تحت أي ظرف من الظروف قواتنا على الأراضي الأوكرانية.

إذا لم تنجح مفاوضات إسطنبول سنشهد زيادة في حرب العصابات داخل أوكرانيا.

منذ 4 ساعات

مستشار في الرئاسة الأوكرانية:

لن يكون هناك صراع طويل الأمد يستنفد قدرات روسيا كما يتوقع البعض.

روسيا ستنسحب من جميع المناطق باستثناء الجنوب والشرق وستحاول فرض شروطها

منذ 4 ساعات

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: تم الاتفاق على فتح ممرات لإجلاء مدنيين من مايروبول وبرديانسك.

منذ 5 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية:

الجيش الروسي خسر نحو 800 جندي من وحدات الفيلق الثاني خلال الأسبوع الماضي.

الجيش الروسي يعيد نشر قواته لتنفيذ مزيد من العمليات في سلوبوزانسكي ودونيتسك ولوغانسك.

روسيا تشرك وحداتها في إقليم ترانسنيستريا الانفصالي بمولدوفا للقيام بعمليات على حدودنا.

منذ 5 ساعات

استخبارات الجيش البريطاني:

القوات الأوكرانية تواصل التقدم مع استمرار انسحاب القوات الروسية من ضواحي كييف.

القوات الأوكرانية تمكنت بعد قتال عنيف من تأمين طريق رئيسي في خاركيف شرقي البلاد.

القوات الروسية انسحبت من مطار غوستوميل الذي كان مسرحا للقتال منذ بدء الصراع.

منذ 6 ساعات

رويترز: الجيش الأميركي يلغي تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات في مسعى لتخفيف التوترات النووية مع روسيا.





منذ 6 ساعات

رويترز عن مدير الشؤون الأوروبية بالخارجية الصينية: بكين لا تتعمد التملص من العقوبات المفروضة على روسيا.

منذ 9 ساعات

مساعدات من البنتاغون

البنتاغون: الولايات المتحدة ستقدم 300 مليون دولار إضافية مساعدة أمنية لأوكرانيا.

البنتاغون: قرار تقديم مساعدات أمنية إضافية لكييف يؤكد التزامنا بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

البنتاغون: المساعدات الأمنية لأوكرانيا تشمل أنظمة الصواريخ الموجهة بالليزر والطائرات المسيرة والذخيرة.

البنتاغون: الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتقديم مساعدات إضافية لدعم قدرات لأوكرانيا.

البنتاغون: سنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في مواجهة العدوان الروسي.

منذ 9 ساعات

دبابات لأوكرانيا

نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: إدارة بايدن وحلفاؤها سينقلون دبابات سوفياتية الصنع إلى دونباس لدعم دفاعات أوكرانيا.

نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: عمليات نقل الدبابات إلى دونباس ستبدأ قريبا.

نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: الدبابات ستمكن أوكرانيا من شن ضربات مدفعية بعيدة المدى على أهداف روسية في دونباس.

نيويورك تايمز: المسؤول الأميركي رفض الإفصاح عن عدد الدبابات التي سيتم إرسالها إلى دونباس أو من أي دول ستأتي.

منذ 11 ساعة

الرئيس الأوكراني: تمكنا من إنقاذ 6266 شخصا، بينهم 3071 من ماريوبول.

منذ 11 ساعة

الرئيس الأوكراني: الممرات الإنسانية عملت أمس الجمعة في 3 مناطق هي دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا.

منذ 11 ساعة

الرئيس الأوكراني: إنقاذ أكثر من 3 آلاف شخص في مدينة ماريوبول.





منذ 12 ساعة

رويترز: وزارة التجارة الأميركية تضيف 120 كيانا في روسيا وبيلاروسيا إلى قائمة العقوبات.

منذ 13 ساعة

تصريحات زيلينسكي

زيلينسكي لشبكة فوكس نيوز:

الوضع في شرق أوكرانيا لا يزال صعبا للغاية، وروسيا تستعد لضربات جديدة في دونباس وخاركيف.

موسكو تتوفر على أسلحة أكثر، ويجب منحنا طائرات للدفاع عن أنفسنا.

يجب وضع حد لاحتلال القرم عن طريق الدبلوماسية.

نحتاج إلى ضمانات أمنية من دول رئيسية، وروسيا تعي ذلك.

نحن مستعدون لمناقشة مسألة شبه جزيرة القرم.

منذ 14 ساعة

مراسلة الجزيرة: إصابات جراء انفجارات قوية وحرائق في منطقة سالتوفكا (شمال شرق مدينة خاركيف).