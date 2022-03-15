قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا لم تحقق النتائج المرجوة من حربها على أوكرانيا وخسرت الكثير من قواتها، وأشار في الوقت نفسه إلى أن المفاوضات بين الجانبين ستتواصل اليوم الثلاثاء.

وأضاف زيلينسكي -في مقطع فيديو أذيع خلال الليل- أن موسكو لا تقول الحقيقة بشأن خسائرها في أوكرانيا، كما تحدث عن العقوبات الغربية ضد روسيا، وقال إنه يجري حاليا تجهيز جولة رابعة من هذه العقوبات.

وفي ما يتعلق بسير المفاوضات، قال الرئيس الأوكراني "قيل لي إنها تمضي بشكل جيد جدا، لكن دعونا نرى". وأشار إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في إطار الجهود الدبلوماسية لوقف القتال.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ20 من هذه الحرب:

منذ 14 دقيقة

مستشار عمدة ماريوبول الأوكرانية: عدد القتلى قد يصل إلى 20 ألف شخص وندفن الموتى في الساحات والشوارع.

مستشار عمدة ماريوبول: 80% من المدينة أصبحت غير صالحة للسكن والقوات الروسية دمرت آخر متجر للبقالة.

مستشار عمدة ماريوبول: الخدمات البلدية لا تعمل في المدينة وآخر مصدر للمياه توقف قبل أيام.

منذ 19 دقيقة

السلطات الأوكرانية في دونيتسك: القوات الروسية قتلت أمس 5 أشخاص من سكان المدينة.

منذ 26 دقيقة

هيئة الطوارئ الأوكرانية: إخماد حريق بمبنى سكني في حي بوديلسكي بكييف إثر سقوط قذيفة روسية.

منذ 49 دقيقة

وزارة الدفاع الأوكرانية: قواتنا قتلت 150 جنديا ودمرت 7 عربات للروس أثناء محاولة السيطرة على ماريوبول.

منذ ساعتين

رويترز عن وسائل إعلام أوكرانية: عودة إمداد الكهرباء لمحطة تشرنوبل النووية الأوكرانية.

منذ 3 ساعات

مراسل الجزيرة: دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف جراء قصف روسي.

منذ 4 ساعات

توقعات لنهاية الحرب

صرح المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش بأنه يرجح أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بحلول أوائل مايو/أيار المقبل عندما ينفد ما لدى روسيا من الموارد اللازمة لعملياتها العسكرية.

وقال أريستوفيتش في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام أوكرانية عدة "أعتقد أنه في موعد أقصاه مايو.. أوائل مايو، سيكون لدينا اتفاق سلام، وربما قبل ذلك بكثير. سنرى.. أنا أتحدث عن أحدث المواعيد المحتملة".

وأضاف أن من السيناريوهات "الجنونية تماما" أن ترسل روسيا مجندين جددا بعد شهر واحد فقط من التدريب.

منذ 5 ساعات

رويترز: اليابان تقرر تجميد أصول 17 فردا روسيًّا عبر فرض ضوابط على مدفوعاتهم ومعاملاتهم المالية.

منذ 5 ساعات

المساعدات العسكرية

قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في مقابلة مع شبكة سي إن إن (CNN) إن واشنطن لن تقف في وجه أي دولة تسعى لإرسال طائرات أو أنظمة عسكرية إلى أوكرانيا، لكنها تفضل عدم إرسال طائرات أميركية لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يرى في ذلك خطوة تصعيدية.

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الأجواء البولندية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، كما أشار إلى استعداد واشنطن لاستخدام قنوات تفادي الاشتباك مع روسيا عند الضرورة.





منذ 6 ساعات

تحذير بريطاني

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا قد تكون لديها خطط لاستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا ردا على هجوم مزعوم ضد القوات الروسية -وفق تعبيرها- لكنها لم تذكر أي دليل على ذلك.

وذكرت الوزارة -في تغريدة على تويتر- أن روسيا قد تقدم "أدلة ملفقة على تخطيط أوكراني مزعوم لاستخدام مثل هذه الأسلحة".

وفي وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها موسكو بنشر ادعاءات بأن أوكرانيا تنوي استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية لتكون ذريعة لشن هجمات روسية من هذا النوع، وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن روسيا من أنها ستدفع "ثمنا باهظا" إذا استخدم جيشها أسلحة كيميائية ضد أوكرانيا.