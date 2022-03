اتفق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ذريعة وجود مقرات إسرائيلية في إقليم كردستان العراق، وذلك بعد ساعات من استهداف أربيل (مركز إقليم كردستان) بـ 12 صاروخا إيرانيا.

وذكر مكتب الصدر في بيان أنه خلال الاتصال جرى البحث حول ما حدث في أربيل، مبينا "الطرفان اتفقا على تشكيل لجنة تقصّي حقائق للوقوف على ذريعة وجود مقرّات إسرائيلية تمّ استهدافها".

وسبق ذلك أن أعلن الصدر أن "زج" العراق في الصراعات سابقة خطيرة، فيما دعا الجهات المختصة إلى رفع مذكرة احتجاج للأمم المتحدة والسفير الإيراني فورا.

وقال الصدر بتغريدة في تويتر "الأراضي العراقية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها لا ينبغي استعمالها ساحة للصراعات السياسية والأمنية والعسكرية" مدينا جميع الأعمال التي تستهدف دول الجوار من داخل العراق، وأي تدخل خارجي وأي قصف للأراضي العراقية "ذات السيادة الكاملة".

وأضاف "على الجهات المختصة رفع مذكرة احتجاج للأمم المتحدة وللسفير الإيراني فوراً.. مع أخذ ضمانات بعدم تكرارها مستقبلا".

وتابع زعيم التيار الصدري "من يدعي بأن هناك مواقع إسرائيلية، فيجب التحقيق فيها بأسرع وقت ممكن" لافتاً إلى أنه "يجب ألا تستعمل حجة لزعزعة" أمن العراق وشعبه.

ودان المسؤولون استهداف أربيل، فاعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح أن استهداف أربيل جريمة إرهابية مُدانة وتوقيته مُريب.

وأضاف أنه يجب الوقوف بحزم ضد "محاولات زج" البلد في الفوضى، مشددا على ضرورة توحيد الصف لدعم القوات الأمنية و"ترسيخ مرجعية الدولة ومكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون".

من جهته، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الاعتداء الذي استهدف أربيل وروع سكانها "تعد على أمن شعبنا".

وفي تغريدته على تويتر، قال الكاظمي "تابعنا مع الأخ رئيس حكومة إقليم كردستان تطورات الموقف، وستقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق في هذا الهجوم وسنتصدى لأي مساس بأمن مدننا وسلامة مواطنينا".

واعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاعتداء على أربيل استهدافا لسيادة العراق. وأضاف "الاعتداء عمل مدان يتطلب موقفاً وطنياً موحداً وحازماً لردعه ومواجهته".

We strongly condemn the cowardly and unwarranted missile attack that targeted the people, peace and stability of Erbil, the capital of the Kurdistan Region late last night.

My full statement: https://t.co/E3srDqrnXT

— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) March 13, 2022