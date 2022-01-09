جراء إصابتها بكورونا.. وفاة تهاني الجبالي أول قاضية مصرية

توفيت تهاني الجبالي، أول قاضية تم تعيينها في مصر، وذلك إثر مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا (أعلى هيئة قضائية بالبلاد) توفيت صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 71 عاما، جراء مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا قبل أيام.

ومن المقرر أن يصلى على الراحلة في أحد المساجد بمسقط رأسها بمدينة طنطا شمالي البلاد، وبعدها توارى الثرى، وفق إعلام محلي.

وتهاني الجبالي من مواليد 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1950، وعملت بالمحاماة لنحو 30 عاما قبل أن يتم تعيينها عام 2003 أول قاضية في البلاد ونائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ولا تزال هي المرأة الوحيدة التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة المصرية -في بيان- تسجيل 29 وفاة و830 إصابة، مما رفع الإجمالي حتى أمس السبت إلى ما يقرب من 392 ألف حالة إصابة، وما يقرب من 22 ألف وفاة.

رحلت المستشاره تهاني الجبالي ، الأخت والصديقه ، القاضيه والمناضلة ، رحلت الإنسانه التي رهنت حياتها للدفاع عن الوطن والأمه ، عرفتها منذ أربعين عاما ، مقاتله بكل معني الكلمه ، واجهت الإرهاب بكل حسم ، لايزال المصريون يتذكرون مواقفها في زمن حكم جماعة الإخوان ، عندما رفضت — مصطفى بكري (@BakryMP) January 9, 2022