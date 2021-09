شيّع المئات صباح اليوم الأحد في محافظة النجف (جنوب بغداد) المرجع الشيعي العراقي محمد سعيد الحكيم، حيث سيوارى الثرى.

وأمس السبت نقل جثمان الحكيم من بيته في النجف إلى كربلاء حيث أجريت له مراسيم تشييع، وكان الحكيم قد توفي الجمعة إثر سكتة قلبية عن عمر 87 عاما.

ويعدّ محمد سعيد بن محمد علي بن أحمد بن محسن الطباطبائي الحكيم الذي ولد في النجف عام 1934 أحد المراجع الأربعة في المرجعية الشيعية العليا بالعراق التي يتزعمها المرجع الأعلى علي السيستاني، ويليه كل من المرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض والمرجع الشيخ بشير النجفي.

وفارق الحكيم الحياة في مستشفى الحياة الأهلية بالنجف بعدما أجرى هناك عملية جراحية قبل وفاته بـ3 أيام، وفق مصدر قريب من مكتبه.

وعزّى الرئيس العراقي برهم صالح بالحكيم، معتبرا إياه "علما من أعلام الأمة الإسلامية".

Saddened to hear that Grand Ayatollah Mohammad Saeed Al-Hakim has passed away today. He was one of the most important elite clerics (marja’a) in Najaf and I have always respected him for asking me to "tell the truth about us [hawza]" when I spoke to him about my research.

— Marsin Alshamary مارسين الشمري (@MarsinRA) September 3, 2021