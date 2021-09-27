القاهرة ـ لحق الإعلامي المعروف محمود سعد بآخرين من الإعلاميين الذين وجدوا أنفسهم ممنوعين من الظهور على الفضائيات ومطرودين خارج أسوار وأنوار مدينة الإنتاج الإعلامي الواقعة غرب القاهرة.

وأثار هذا النبأ المفاجئ تساؤلات حول أسباب المغادرة المفاجئة، وعزاها مراقبون إلى رسائل سياسية مضمرة تم تقديمها خلال برنامجه الذي كان يغلب عليه الطابع الاجتماعي، خاصة في حلقته الأخيرة التي عظم فيها من شأن ثائر مصري ضد الفرنسيين أعدمه الوالي محمد علي منذ قرنين ليكون عبرة لسائر المصريين رغم أن هذا الثائر كان ممن ساندوه في الوصول إلى الحكم.

وفي رسالة فهمها متابعوه بأنها "مقصودة وموجهة" طالب سعد بأن يحكي الآباء لأبنائهم نموذج حجاج الخضري (الثائر ضد الفرنسيين ثم ضد محمد علي) لكل الأجيال، لأنه عاش أكثر من قاتليه.

وثمّن متابعون لسعد على صفحته الشخصية وأسفل فيديو الحلقة على يوتيوب ما قاله المذيع الشهير، ولا سيما حينما كرر عبارة "في سالف العصر والأوان، ليس أكثر من هذا" أكثر من مرة، مضيفا "كل من ساند محمد علي قام الوالي الجديد بالتخلص منه، ومنهم حجاج الخضري".

في الغالب دي الحلقة اللي تسببت في وقف برنامج محمود سعد. محمود سعد يتحدث عن أسرار في حياة حجاج الخضري بطل ثورة مصر المنسية https://t.co/QJqMpZ4nXg via @YouTube — Hisham Kassem (@hishamkassem) September 25, 2021

بمناسبة وقف برنامج محمود سعد رغم أنه غير سياسي، يذكر أن المباحث في عهد عبد الناصر هددت كاتب باب "حظك اليوم" في صحيفة "الجمهورية" بالاعتقال، لأنه كتب يوما لمواليد شهر يناير : "ستقابلك عقبات"، "لن تتحقق أحلامك اليوم"،"احذر" ، لم يكن المحرر منتبها إلى أن "الزعيم" من مواليد شهر يناير — جمال سلطان (@GamalSultan1) September 25, 2021

الحلقة التي بسببها توقف #باب_الخلق

لازم تشوفها وتفك شفرتها يا بن خالتي

الكبير كبير يا أ. محمودhttps://t.co/ilukI7qZem — حسام الغمري (@HossamAlGhamry) September 25, 2021

#محمود_سعد جلس في بيتهم

لم يتحملوا منه انه حكى قصة لمناضل مصري اسمه حجاج الخضري اعدمه محمد علي بعد ان غدر به

نظام المماليك الجدد لم يتحملوا سيرة ثائر ضد الحملة الفرنسية

ولم يتحملوا من يثني على هذا الثائر المصري القديم

فالطغاة ملتهم واحدة

https://t.co/VLZFEgJkQS via @YouTube — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) September 26, 2021

وقال سعد في فيديو بثه على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك ونقلته عنه مواقع إخبارية وقنوات يوتيوب إن رد الفعل الكبير والمساند من قبل الجمهور جعله غير حزين على مغادرة قناة النهار التي كان يبث من خلال شاشتها برنامجه الاجتماعي "باب الخلق".

وأضاف "ربنا فتح لنا طاقة جديدة بالحديث مباشرة للناس، لم أكن أعرف أن لدي هذه القدرة في عمر الـ66″، مطالبا جمهوره الذي كان يتابعه على "النهار" بالاستمرار في متابعته عبر يوتيوب.

وقال "لم أعرف أن باب الخلق له هذه القيمة إلا لما قرأت ردود الفعل بعد توقف البرنامج، وإذا كان فيه قيمة للبرنامج فهي قيمة الناس في الشارع الذين شرفوني وفتحوا قلوبهم.. محبة كبيرة لهم ولكم".

استبعاد أم إبعاد؟

وكشفت مصادر إعلامية في قناة النهار للجزيرة نت أن سعد لم تجر "الإطاحة" به، ولكنه "أُبلغ" بقرار توقف برنامجه لأنه لم يكن يحقق العدد المستهدف من المشاهدات، بدليل أن عدد مشاهدي الحلقة الأخيرة المثارة حولها "ضجة غير مبررة" لم يتعد 10 آلاف مشاهد، وهو رقم "ضئيل" جدا مقارنة بالمبلغ الذي كان يحصل عليه سعد.

وتردد أن المذيع كان يحصل على نحو 15 مليون جنيه سنويا، (الدولار يعادل 15.7 جنيها تقريبا)، وهو مبلغ يحصل على مثله أو قريب منه عدد من الإعلاميين المشاهير.

ونفت المصادر أن يكون محتوى الحلقة هو السبب في وقف برنامجه بدليل أن "رابط الحلقة موجود على قناة النهار على يوتيوب، كاملة دون حذف، ولو كان محتواها مزعجا لإدارة القناة لقامت بحذفها فورا".

وتابعت المصادر أن محمود سعد مستمر في التعاون مع القناة عبر أذرعها على التواصل الاجتماعي والإنترنت، لكنه لن يظهر على شاشة القناة مجددا إلا من خلال إعادة بث حلقات برنامجه السابقة، خاصة أنها غير مرتبطة بحدث، وذلك "إلى حين إيجاد بديل جاذب للمشاهدات والإعلانات".

لكن ما فهم من تنويه سعد في حلقته الأخيرة -بأنه سيركز على مثل هذه الرسائل المتعلقة بالنماذج الوطنية- هو أنه مستمر في التعاون مع القناة ببث رسائل عن نماذج مثل حجاج الخضري، مما يعني أن الإطاحة به كانت مفاجأة له شخصيا ولمتابعيه الذين أبدوا غضبا على توقف برنامجه وقلقا على حياته.

ماكنتش اعرف إن باب الخلق له هذه القيمة الا لما قرأت ردود الفعل بعد توقف البرنامج.. واذا كان فيه قيمة للبرنامج فهي قيمة الناس اللي في الشارع اللي شرفوني وفتحوا قلوبهم.. محبة كبيرة لهم ولكم.. — محمود سعد (@mahmoudsaad) September 24, 2021

أنا بحب محمود سعد علشان صادق مش علشان ما يقوله عن الثورة ولا ابتعاده عن السياسة ولا عشان محتوى برنامجه، بالعكس في نقاط اختلفت مع أفكاره فيها لكن ماينفعش نختلف على الشرف، والصدق هو الشرف.

ومش مقتنعة بالتحليلات التخيلية المتواترةوأتمنى قناة النهار تصدر بيان يكف الألسن خاصة البذيئة. — rasha elshamy رشا الشامي (@rasha_elshamy) September 26, 2021

غياب محمود سعد عن الظهور للتلفزيون بوقف برنامج باب الخلق في قناه النهار خساره كبيره رغم ابتعاد برنامجه عن السياسه والتركيز في معالم مصر التاريخيه ومحاسن شخصيات شعبيه مكافحة من خلال برنامجه …كان ليه الشرف الظهور معاه في لقاءات احترم فيها عقلية المشاهد بمهنية وشرف @mahmoudsaad pic.twitter.com/4IsVUdXaS8 — Mohamed Abdelaziz (@Mohamdaziz) September 24, 2021

برنامج محمود سعد ( باب الخلق ) يتوقف ليه ؟ حاجه حلوة اتعملت ليه تمنعوها عن الناس برنامج كويس بيقدم معلومة سهلة ومبسطه للناس وبشكل جميل وفي نفس الوقت بعيد عن السياسه خالص ليه يتوقف مش فاهم ؟ — Mostafa Ghandy 🇵🇸 (@ghandymostafa2) September 24, 2021

قلقانة على محمود سعد.. وقف البرنامج خوف من الشعبية والحب اكتر منه حاجة ليها علاقة بالمحتوى.. محتاج يقلل شوية فيديوهات اليوتيوب اليومين دول، واحنا نقوله اننا بنحبه بينا وبينه مش ان بابليك. لولا اني عارفة انه صعب عليه يطلع برة مصر كنت قلتله يعمل كدة فورا.. ربنا يبعد ايديهم عنه. — Reham (@rehaman2004) September 26, 2021

ورغم حالة المساندة والتعاطف الواسعة التي حظي بها محمود سعد عقب وقف برنامجه على النهار فإن آخرين أبدوا شماتة به، سواء لكونه ساند النظام الحالي في بدايته ضد حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، أو لأن بعض مؤيدي النظام الحالي استدعوا مواقف قديمة له مؤيدة لثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.

محمود سعد يعلن توقف برنامجه الاجتماعي #باب_الخلق .. بالشفا .. يبقى قلت حاجة غير اللي مفروض تقولها يا سعد !! pic.twitter.com/6qX2ZRvemV — عيد سعيد مبارك عليكم احمد (@eid_saed_mobark) September 24, 2021

زعلانين عشان محمود سعد؟ طب وشجر مصر كله اللى بيقتلع تخيلوا كمية الخضرة فى مصر الجديدة ومريلاند والمنتزه ؟ والنيل ؟ وبحر اسكندرية اللى احتلوه؟ والآثار؟ والديون؟ والتعليم؟ والاخلاق؟ محمود سعد بتاع نجوم السينما؟ يا اخى ف ستين سلامة! مذيع لا ينفع وحظر لا يضر!!! — سلوا قلبى (@politicus2006) September 25, 2021

#محمود_سعد

للأسف شعب بينسى ده عمل ايه

ده دخل مع منى الشاذلي شتم احمد شفيق؟

ده كان بيساند الخروف والجماعة الأرهابية

ده قال اللي بينا وبين شفيق دم وهنتخب مرسي……

ده منافق كبير — ابو يسرا 76 (@GutMiuBqiKJA8LG) September 25, 2021

ولا مرة شفت برنامج باب الخلق عشان كده مش زعلان ولا حزين عليه ولا على محمود سعد ! — SALAH FODA (@safoda) September 25, 2021

تجارب غير مبشرة

وسبق سعد إلى يوتيوب المذيع أسامة كمال الذي فوجئ قبل عامين وهو في طريقه إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لتقديم برنامجه المسائي بقناة "دي إم سي" (DMC) بقرار وقفه، وحلول مذيع آخر محله، فاتجه لتقديم برنامج على يوتيوب بنفس أدوات التلفزيون وشكل برامجه، لكنه لم يلق مشاهدات كبيرة كما كان يأمل، فعاد للظهور على شاشة قناة المحور.

وتبدو المعضلة هنا أمام مذيعين مشاهير يتوقعون نفس النجاح والذيوع على منصات الإنترنت، غير أنهم يتفاجؤون بقلة التفاعل والمشاهدات مقارنة بما حققته لهم الفضائيات، لأن "الجمهور مختلف، وذائقته وطريقة تقبله للمحتوى متباينتان" بحسب خبراء في الإعلام.

وتحدث عاملون في الإعلام عن أن الإعلام الحديث على الإنترنت فضح الوزن الحقيقي لهؤلاء الإعلاميين، وأن وجودهم على الفضائيات رهن بعوامل أخرى غير القبول والتأثير، وهي عوامل تتعلق بنجاحهم في العلاقات العامة، خاصة مع القائمين على أمر هذه الفضائيات.

وتشير نتائج مشاهدات برامج مشاهير الإعلاميين إلى عدد محدود لا يتعدى بضعة آلاف مشاهدة، وهو رقم ضئيل مقارنة بمدونين وصناع محتوى على يوتيوب يحققون مئات آلاف المشاهدات في كل حلقة.

ولدى محمود سعد تحديدا نحو 200 ألف مشترك فقط في قناته الجديدة على يوتيوب، والتي يبث من خلالها برنامجه الجديد تحت اسم "ونس"، وهو رقم لا يبشر بتحقيق عوائد جيدة من يوتيوب، كما لا يتناسب مع حجم شهرته الواسعة، ويبدو رقما متواضعا مقارنة بصناع محتوى معارض مثل عبد الله الشريف الذي لديه أكثر من 3 ملايين مشترك.

وعزا مراقبون وقف برامج عدد من الإعلاميين المعروفين مثل خيري رمضان ومجدي الجلاد ولميس الحديدي وإبراهيم عيسى وآخرين إلى الأزمة المالية التي تضرب قطاع الإعلام عموما، غير أنه في حالة أسامة كمال تردد أن وراءها عدم انصياعه لتعليمات المسؤولين عن إدارة ملف الإعلام في مصر.

وجاءت عودة بعض المذيعين بعد استبعاد ليغلب عليها الهدوء والمهادنة للسلطة باستثناءات بسيطة، منها ما جرى مع الإعلامي وائل الإبراشي الذي انتقد عبر القناة الأولى في التلفزيون الرسمي وزير النقل اللواء كامل الوزير، ثم توقف المذيع عن الظهور وقيل إن السبب إصابته بفيروس كورونا، لكنه ما زال غائبا منذ عدة شهور.