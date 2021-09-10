الملك المغربي يكلّف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة

كلّف الملك المغربي محمد السادس، رئيسَ حزب التجمع الوطني للأحرار رجلَ الأعمال عزيز أخنوش -مساء الجمعة- بتشكيل حكومة جديدة في المغرب، بعد فوز حزبه بالانتخابات العامة البرلمانية والبلدية والجهوية التي جرت الأربعاء.

وقال بيان لوزارة القصور الملكية إن الملك المغربي استقبل أخنوش بالقصر الملكي في فاس، وكلّفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن هذا التعيين جاء "طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية" الأخيرة.

وتصدّر حزب التجمع -المصنف ضمن الصف الليبرالي- نتائج الانتخابات البرلمانية، بحصوله على 102 مقعد من أصل 395، بينما تراجع حزب العدالة والتنمية ذي الخلفية الإسلامية الذي ترأس الحكومة في المغرب عقدا من الزمن، إلى المرتبة الثامنة مكتفيا بـ13 مقعدا، بعد أن كان له 125 في البرلمان المنتهية ولايته.

وكان أخنوش وزيرا للزراعة في الحكومة المنتهية ولايتها، وشغل هذا المنصب منذ عام 2007.

وتولى حزبه التجمع الوطني للأحرار وزارات أساسية في حكومة سعد الدين العثماني، مثل الاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة.

ويرتقب أن يجري أخنوش مشاورات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان لتشكيل فريق حكومي جديد، لن يكون من ضمنه حزب العدالة والتنمية الذي أعلنت قيادته الخميس اصطفافه في المعارضة.

وجاء التجمع الوطني للأحرار متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة (86 مقعدا)، والاستقلال (81 مقعدا).

وكان رئيس الحكومة الجديد أكد الخميس استعداده "للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع معنا في المبادئ والبرامج، تحت القيادة السامية لجلالة الملك".