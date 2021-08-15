تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لموجة انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوة وجهها إلى مسيحيي العراق والطوائف الأخرى المهاجرة للعودة إلى العراق والعيش فيه.

وجاءت دعوة الكاظمي أمس السبت خلال استقباله وفدا من مطارنة الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، يضم عددا من المطارنة من محافظات العراق ودول الجوار وأوروبا وأميركا.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يؤكد أن الوجود المسيحي في العراق، هو واحد من أهم ركائز هذا التنوع العميق في المجتمع العراقي، الذي يسهم اليوم في حماية النظام الديمقراطي، ويقدم الحلول للخلافات السياسية . pic.twitter.com/jKXGC0w9p5 — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 14, 2021

وحث الكاظمي -في دعوته- المهاجرين من المسيحيين ومن بقية الأطياف العراقية للعودة إلى العراق، مؤكدا تقديم كامل الدعم لتسهيل هذه العودة والاستقرار.

وأثارت دعوة الكاظمي ردود فعل عراقية واسعة، بعضها هاجمه، والبعض الآخر سخر من الدعوة بسبب الأوضاع الخدمية والإنسانية السيئة التي يعيشها العراق.

دعه يحسِّن اولا من أوضاع المسيحيين العراقيين في سهل نينوى ومدن اخرى وخاصة النازحين منهم قبل أن يطلب من الآخرين العودة. حركة الهجرة واللجوء من العراق الى الخارج في تصاعد يومي بسبب الأوضاع المأساوية في البلاد. القضية تتعلق بمصائر الناس وليست مجرد شعارات وتمنيات. — George Mansour (@GMansour35) August 14, 2021

وقال المؤلف والكاتب جورج منصور -عبر حسابه على تويتر- "دعه يحسِّن أولا من أوضاع المسيحيين العراقيين في سهل نينوى ومدن أخرى وخاصة النازحين منهم قبل أن يطلب من الآخرين العودة".

وأضاف منصور أن "حركة الهجرة واللجوء من العراق إلى الخارج في تصاعد يومي بسبب الأوضاع المأساوية في البلاد. القضية تتعلق بمصائر الناس وليست مجرد شعارات وتمنيات".

ان تمكنتم من حصر السلاح بيد الدولك اغاتي ،، اشك ،، عند ذاك ادع الناس للعودة الى البلاد ، والا من يضمن مزاج القتل المروع هذا الذي تمر به البلاد والانفلات المفزع دون رادع ؟ — muqdad madlom (@muqdadmadlom) August 14, 2021

وعلق الفنان العراقي مقداد مادلوم -عبر حسابه على تويتر- قائلا "إن تمكنتم من حصر السلاح بيد الدولة.. عند ذاك ادع الناس للعودة إلى البلاد".

وتساءل "من يضمن مزاج القتل المروع هذا الذي تمر به البلاد والانفلات المفزع دون رادع".

احسنت دولة الرئيس، وأنا على كامل الاستعداد ان اكون بديلا عن أي واحد منهم، هو يجي يسكن داري وياخذ تقاعدي واني اروح بمكانه هناك. — حسين عبدالرضا (@albomter) August 14, 2021

وكتب حسين عبد الرضا -وهو مدير عام متقاعد- على حسابه في تويتر ساخرا "أحسنت دولة الرئيس، وأنا على كامل الاستعداد ان أكون بديلا عن أي واحد منهم، هو يجيء يسكن داري ويأخذ تقاعدي وأنا أروح مكانه هناك".

سيادتك بالأول اوقف هجرة المسلمين على طريق بيلاروسيا وبعدين قنع المسيحيين ..

هو لو يصير مجال چان ثلثين الشعب طفر — Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) August 14, 2021

وعلق المدون ياسر الجبوري، عبر حسابه على تويتر، قائلا "سيادتك بالأول أوقف هجرة المسلمين على طريق بيلاروسيا وبعد ذلك اقنع المسيحيين".

اي تقدم يا سيادة رئيس الوزراء ونحن نخاف ان نتكلم ونخاف ان نخرج من بيوتنا ولم نعود نخاف من الموت وعوائلنا بلا معيل نخاف من الوحوش التي هجمت علينا من كل صوب نتحمل المخاطر في الرحيل ونتحمل الجوع في سبيل الخلاص من هذا البلد اي بلد الذي لا نملك فيه متر واحد او راتب نعيش فيه — rasim kreem (@V60QJ8YdCrGhrEp) August 14, 2021

وكتب الصحفي راسم كريم -على حسابه في تويتر- "أي تقدم يا سيادة رئيس الوزراء ونحن نخاف أن نتكلم ونخاف أن نخرج من بيوتنا ولم نعد نخاف من الموت وعوائلنا بلا معيل نخاف من الوحوش التي هجمت علينا من كل صوب نتحمل المخاطر في الرحيل ونتحمل الجوع في سبيل الخلاص من هذا البلد أي بلد الذي لا نملك فيه متر واحد أو راتب نعيش فيه".