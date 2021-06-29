اعتبر أن العملية ستستغرق وقتا.. بلينكن: سحب القوات الأجنبية من ليبيا سيبدأ قريبا

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه يعتقد أن عملية سحب القوات الأجنبية من ليبيا ستبدأ قريبا، وإن هناك إجماعا عالميا على موضوع خروج القوات الأجنبية من ليبيا.

وأضاف -في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" (La Repubblica) الإيطالية- أن هذه العملية لن تكون فورية وستستغرق وقتا.

كما أكد أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا بحلول 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل وضرورة مغادرة القوات الأجنبية للأراضي الليبية تطبيقا لقرارات الأمم المتحدة".

وأضاف بلينكن أن الإجماع الدولي على هاتين النقطتين قوي جدا ولا يمكن تجاهله من قبل الدول التي لديها قوات نظامية أو غير نظامية في ليبيا، بما في ذلك روسيا وتركيا".