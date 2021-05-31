أمير قطر يستقبل رئيس الحكومة التونسية ويبحثان قضايا إقليمية ودولية

أعرب المشيشي خلال استقباله وزير الخارجية القطري عن شكره للدوحة على دعمها للشعب التونسي وتوفيرها فرص عمل للجالية التونسية.

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي عددا من القضايا الإقليمية والدولية.

وقال بيان صادر عن الديوان الأميري القطري اليوم الاثنين إن اللقاء، الذي جرى خلال استقبال الشيخ تميم للمشيشي ووفد حكومي تونسي يزور قطر، بحث تعزيز العلاقات بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني.

بدوره استقبل المشيشي اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بمقر إقامته في الدوحة.

المشيشي (يمين) بحث مع وزير الخارجية القطري تعزيز العلاقات في مجالات عدة (الصحافة القطرية)

وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد الجانبان على تطلع البلدين لتطوير التعاون بما يعزز العلاقات في مختلف المجالات خصوصا الاستثمار والاقتصاد.

وأعرب رئيس الحكومة التونسية عن شكره لدولة قطر على دعمها للشعب التونسي وتوفيرها فرص عمل للجالية التونسية. ومن جانبه جدد وزير الخارجية دعم دولة قطر الكامل للشعب التونسي لتحقيق التقدم والازدهار.