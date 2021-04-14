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وسائل إعلام عراقية: قصف "موقع للموساد" بأربيل ومقتل عدة أشخاص

العديد من الجماعات المسلحة في العراق ترتبط بعلاقات قوية مع إيران (الجزيرة)
العديد من الجماعات المسلحة في العراق ترتبط بعلاقات قوية مع إيران (الجزيرة)
14/4/2021

نقلت وسائل إعلام عراقية الثلاثاء أن مجموعة مسلحة استهدفت ما قالت إنه موقع تابع للموساد الإسرائيلي في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وأضافت أن الهجوم استهدف ما وصفته بمركز للرصد والعمليات للموساد، وأدى إلى مقتل عدد من العاملين فيه. ولم يرد أي رد رسمي من قبل تل أبيب أو أربيل.

ويشار إلى أن وسائل الإعلام التي نقلت الخبر تعتبر مقربة من فصائل مسلحة تطلق على نفسها "فصائل المقاومة".

وتزامن ذلك مع اتهام مسؤولين إسرائيليين لإيران بالمسؤولية عن هجوم على سفينة مملوكة لإسرائيل قبالة ساحل الإمارات.

وقال المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى إنهم على علم بالتقارير بشأن تعرض السفينة الإسرائيلية لهجوم قبالة الإمارات.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن سفينة إسرائيلية تعرّضت للاستهداف بالقرب من إمارة الفجيرة الإماراتية.

ونقلت عن مصادر لم تكشف عن هويتها، قولها إن اسم السفينة المستهدفة "هايبيرن"، وهي تابعة لشركة "بي سي سي" (pcc) الإسرائيلية.

المصدر : الصحافة العراقية

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