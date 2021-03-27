غضب بسبب تكرار حوادث القطارات بمصر ونشطاء ينتقدون وزير السيسي المفضل

سيطرت حالة من الحزن الممزوج بالغضب على منصات التواصل الاجتماعي في مصر بعد وفاة 32 شخصا وإصابة أكثر من 160 آخرين في حادث تصادم قطارين ظهر الجمعة في مدينة سوهاج جنوبي البلاد.

وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو مؤلمة من موقع الحادث، منها لقطات من داخل القطار فور وقوع الحادث أظهرت عددا كبيرا من المصابين يستغيثون لإنقاذ أصدقائهم، وأخرى للحظة وقوع الحادث أظهرت ما نتج عن قوة التصادم من تدمير كبير وتطاير الحطام لمسافة كبيرة.

وبعد صمت قصير، قالت هيئة السكك الحديدية المصرية إن القطارين اصطدما بعدما استخدم مجهولون كوابح الطوارئ بالقرب من مدينة سوهاج، مما أدى إلى توقف أحد القطارين واصطدام الآخر به من الخلف، دون أن توضيح كيف يمكن أن يصل مجهولون إلى هذه الكوابح.

وبدورها، نقلت صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة عن مصدر مطلع -لم تسمه- قوله إن 3 عربات من قطار الركاب رقم 157 خرجت عن القضبان، مما أدى إلى اصطدامها بالقطار الإسباني رقم 2011، ووقوع الحادث.

لحظة اصطدام القطارين في #سوهاج.

الحصيلة الأولية: مايقرب من ٥٠ قتيل وعشرات الإصابات. pic.twitter.com/lEMDC56eVG — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) March 26, 2021

لا حول ولا قوة إلا بالله

الناس اللي جمب الحادث تسااااااعد

ريتويت بالله عليكم#طهطا #سوهاج pic.twitter.com/3mZ0rxDBAI — Overthinking. (@TTHH__000) March 26, 2021

"المسؤولين فين يا خال؟"..

كلمات موجعة من أحد ضحايا حادث اصطدام قطار #سوهاج pic.twitter.com/yIIsCOOv1B — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 26, 2021

مشاركات رواد مواقع التواصل الاجتماعي سيطر على أغلبها الحزن على ضحايا الحادث الذين لحقوا بضحايا حوادث سابقة وقعت بالطريقة نفسها دون عقاب رادع وحقيقي، بل مجرد تحقيقات تنتهي بحبس سائق قطار أو مسؤول صغير، مع صرف تعويضات محدودة لأسر الضحايا والمصابين قبل أن يتم غلق صفحة الحادث في انتظار صفحة جديدة لحادث جديد.

وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير نال نصيبا كبيرا من غضب رواد مواقع التواصل الذين توقع عدد منهم عدم المساس بالوزير المفضل لدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رغم أنه جاء للمنصب بعد استقالة وزير النقل السابق هشام عرفات من منصبه يوم 27 فبراير/شباط 2019 على إثر حادث قطار محطة رمسيس الذي أودى بحياة 21 شخصًا وإصابة 52 آخرين.

ارحل

لكن تعامل المواطنين في مكان الحادث مع كامل الوزير كانت مختلفة عما يحظى به من السلطة، حيث حاول تهدئة من قابلهم لدى وصوله إلى منطقة الحادث لكنهم رددوا ضده هتافات تطالبه بالرحيل.

وكان لافتا أن الوزير وصل إلى المنطقة وسط حراسة مشددة من قوات الجيش والشرطة.

و اثناء ما مصيبة سفينة #قناة_السويس موقفه الملاحة و تخسر مصر مليارات يحصل حادث تصادم قطارين في #سوهاج و يقتل ٣٢ ويصاب ٦٦ مصري و طبعا كامل الوزير الي عامل جباية على المصريين هيسجن عامل المزلقان او سائق القطار المدنيين كبش فدا كما يفعل #السيسى و الجيش في اي مصيبه pic.twitter.com/ZCzyYsB2X5 — ⒶⓂⓇ ⒶⒷⒹ ⒺⓁⒽⒶⒹⓎ عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) March 26, 2021

بالصور #مصر على أعتاب الجمهورية الجديدة التى أعلن عنها السيسي منذ أيام !

تحية لمن خلف تلك الصور !

تحية للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس سابقا صاحب القناة الجديدة، وللفريق كامل الوزير وزير النقل، صاحب المشروعات العظيمة واللي السيسي عمال يرقي فيهم! pic.twitter.com/ZplggRMQ3g — محمد جمال هلال (@gamal_helal) March 26, 2021

كالعادة الشعب هو اللي غلطان !!

وزارة النقل: تصادم قطاري #سوهاج نتيجة عبث مجهولين بمكابح الطوارئ.

… انه "العبث" الدائم بعقول المصريين للتغطية على فساد وجرائم مجرمي السلطة "المعلومين" . pic.twitter.com/wv7mcjn87f — أحمد عطوان AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) March 26, 2021

#السيسي عن تطوير #السكك_الحديد في مؤتمر سابق:

– تقولي هنصرف ١٠ مليار عشان تطوير السكك الحديد والميكنة وجرارات القطار!

ال١٠ مليار دول لو حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة مليار جنيه.

——— مصر تستيقظ اليوم على مقتل ٥٠ مواطن وإصابة العشرات في تصادم قطارين ب #سوهاج pic.twitter.com/570M75EMzD — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) March 26, 2021

الفريق اسامه ربيع .. رئيس هيئة #قناة_السويس

قائد القوات البحريه المصريه السابق الفريق كامل الوزير .. وزير النقل

رئيس الهيئه الهندسيه السابق الموضوع مجرد وقت و هينتهي ان شاء الله

يا رب 🙏🇪🇬 pic.twitter.com/ifAYJVWx8U — ‏ 🇪🇬 waleed hafez 🇪🇬 (@1st_is_EGYPT) March 24, 2021

#سوهاج

لما مات

مات من سكات

كان ف جيبه كام جنيه

أصله مش باشا وبيه

كان يادوب عامل فقير

موته بيدور عليه #يا_ظالم_لك_يوم pic.twitter.com/iIt6OfhMOm — Ahmed 🩺🎾 (@Ahmed82098416) March 26, 2021

#كامل_الوزير

تخيل لو ده وزير نقل مدنى

كانت الاوامر صدرت بذبحه فى الاغلام لبل ونهار

وكان اقيل واتحاكم

لكن لانه عسكرى ومن القريبين قوى للسيسى

لا هيتحاكم ولا يتسال

واللى يموت يموت من الشعب

بتجبرونا نقولها ومنخفش منكم

يسقط يسقط حكم العسكر

مصر دولة مش معسكر pic.twitter.com/HoOdgHOQ4P — godyarfa4 (@4_arfa) March 26, 2021

كانت هيئة السكك الحديدية المصرية قد أعلنت ظهر الجمعة أن قطارين اصطدما جنوبي البلاد، ثم صدرت عن الهيئة رواية تتهم مجهولين بالعبث بكوابح الطوارئ الخاصة بالقطار مما أدى إلى توقفه واصطدام الآخر به من الخلف، مضيفة أنها تجري المزيد من التحقيقات بشأن الحادث.

وفي مقطع فيديو تم تداوله في وقت متأخر من مساء الجمعة أظهر واحدا من أهالي المنطقة وهو يتحدث عن عدد كبير من الضحايا، حيث قال إن سيارات الإسعاف استخدمت أكثر من 400 كيس من الأكياس التي تستخدم لوضع جثث القتلى بها.

كما تحدث المواطن عن وجود عدد من جنود الجيش المصري بين الضحايا، مشيرا إلى أن القطار الذي كان في المقدمة وصدمه قطار آخر من الخلف، كانت عرباته الثلاثة الأخيرة مخصصة لنقل الجنود.