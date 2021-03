غضب بسبب تكرار حوادث القطارات بمصر ونشطاء ينتقدون وزير السيسي المفضل

سيطرت حالة من الحزن الممزوج بالغضب على منصات التواصل الاجتماعي في مصر بعد وفاة 32 شخصا وإصابة أكثر من 160 آخرين في حادث تصادم قطارين ظهر الجمعة في مدينة سوهاج جنوبي البلاد.

وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو مؤلمة من موقع الحادث، منها لقطات من داخل القطار فور وقوع الحادث أظهرت عددا كبيرا من المصابين يستغيثون لإنقاذ أصدقائهم، وأخرى للحظة وقوع الحادث أظهرت ما نتج عن قوة التصادم من تدمير كبير وتطاير الحطام لمسافة كبيرة.

وبعد صمت قصير، قالت هيئة السكك الحديدية المصرية إن القطارين اصطدما بعدما استخدم مجهولون كوابح الطوارئ بالقرب من مدينة سوهاج، مما أدى إلى توقف أحد القطارين واصطدام الآخر به من الخلف، دون أن توضيح كيف يمكن أن يصل مجهولون إلى هذه الكوابح.

وبدورها، نقلت صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة عن مصدر مطلع -لم تسمه- قوله إن 3 عربات من قطار الركاب رقم 157 خرجت عن القضبان، مما أدى إلى اصطدامها بالقطار الإسباني رقم 2011، ووقوع الحادث.

🚨#BREAKING | Egyptian Prime Minister ordered to quickly transport the injured people in the Upper Egypt train collision to hospitals and provide them the medical service.#EgyptToday #BreakingNews #Egypt #Sohag | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/FDT2vSBPL3

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021