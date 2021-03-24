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سياسة|ليبيا

مقتل محمود الورفلي القائد بقوات حفتر إثر هجوم في بنغازي

الورفلي من أبرز القادة العسكريين المقربين من حفتر، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقاله لاتهامه بتنفيذ عمليات قتل جماعي وانتهاكات أخرى.

24/3/2021-|آخر تحديث: 24/3/202108:59 PM (مكة المكرمة)

أعلن المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر مقتل القائد العسكري، محمود الورفلي، إثر هجوم على سيارته في بنغازي شرقي ليبيا اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث ميلود الزوي عبر صفحته في فيسبوك "نؤكد خبر اغتيال المقدم محمود الورفلي أحد رموز القوات الخاصة".

من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام محلية إن مسلحين مجهولين استهدفوا الورفلي ومرافقا له عندما كانا يستقلان سيارة في أحد الشوارع الرئيسة بالمدينة.

وذكرت تقارير صحفية أن السيارة تعرضت لوابل من الرصاص قرب جامعة "العرب الطبية" في بنغازي، وأن مرافقه هو أخوه أيمن، وقد نقل إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات.

نؤكد خبر اغتيال المقدم محمود الورفلى احد رموز القوات الخاصة انا لله وانا اليه راجعون ولا حولة ولا قوة الا بالله

Posted by ‎العقيد ميلود الزوي المتحدث باسم القوات الخاصة‎ on Wednesday, March 24, 2021

 

يذكر أن الورفلي من أبرز القادة العسكريين المقربين من حفتر، وتقول تقارير حقوقية إنه عرف بوحشيته وفظاعته في مواجهة خصومه السياسيين والعسكريين، وإنه قاد عمليات إعدام ميدانية، وأشرف على نبش قبور في شرقي ليبيا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أغسطس/آب 2017 مذكرة توقيف بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب، وطالبت حفتر بتسليمه.

وتتهم مذكرة المحكمة الدولية الورفلي بالمسؤولية عن قتل ما لا يقل عن 33 شخصا وتصوير عمليات القتل الجماعي ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول + وكالة سند

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