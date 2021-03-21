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سياسة|عراق

القائمة خلت من البلدان العربية وتركيا وإيران.. العراق يعفي مواطني 37 دولة من التأشيرة

الداخلية العراقية قالت إن العمل بالقرار بدأ منذ 15 مارس/آذار الحالي

العراق يسعى إلى جذب المستثمرين وتسهيل عملية دخولهم إلى أراضيه (غيتي)
العراق يسعى إلى جذب المستثمرين وتسهيل عملية دخولهم إلى أراضيه (غيتي)
21/3/2021

أعلنت وزارة الداخلية العراقية إعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول إلى العراق، واعتبرت أن القرار يهدف إلى تنشيط الاستثمار في البلد.

ووصف المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا -في تصريح صحفي- القرار بأنه جريء جدا، وقال إنه يأتي لتنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد العراقي، وبدأ العمل به منذ 15 مارس/آذار الحالي.

وأضاف المحنا أن "القرار شمل رجال الأعمال والشركات من دول مجلس الأمن دائمة العضوية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسويسرا، مقابل دفع رسوم سمات الدخول البالغة 75 دولارا لمدة شهرين".

المحنا قال إن القرار يهدف إلى تنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد العراقي (الجزيرة)

وشدد على أن المشمولين بهذا القرار سيخضعون إلى جميع الإجراءات الصحية الوقائية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة، وإجراء الفحوص الخاصة بجائحة كورونا.

ويسعى العراق إلى جذب المستثمرين وتسهيل عملية دخولهم إلى أراضيه من خلال إعفاء مواطني بعض الدول من سمات الدخول، بعدما كانت سمة الدخول إلى الأراضي العراقية تحتاج إلى موافقات تأخذ وقتا طويلا، وربما لا تصدر في الكثير من الأحيان.

المصدر : الصحافة العراقية

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