أثارت التصريحات التي أدلى بها إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عن وضع المعارضة المصرية بتركيا، في ظل الأنباء المتواترة عن التقارب المصري التركي، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال منير -للجزيرة مباشر مساء أمس السبت- إنه "إذا عُرض على المعارضة المصرية -ونحن جزء منها- حوار مع النظام بما ييسر أوضاع المعتقلين ويحسن أحوال الشعب، فلن نرفض"، مشيرا إلى أن أي تقارب بين تركيا والنظام المصري يجب أن يراعي وضع المعتقلين السياسيين داخل مصر، وكذلك عدم التنازل عن دماء الضحايا الذين سقطوا بعد الانقلاب.

وأعرب عدد من النشطاء والمعارضين عن رضاهم تجاه التصريحات ورأوا أنها جاءت متوازنة في وقت صعب يحتاج فيه الجميع إلى التحرك بحكمة وهدوء، داعين إلى استغلال التقارب التركي المصري في الحصول على أكثر مكاسب ممكنة في ملف المعتقلين الذين قضوا أعواما طويلة في سجون السيسي دون ذنب أو جريرة.

تصريحات د . إبراهيم منير بشأن قبوله التواصل مع السلطة التي في مصر لدعم موقف المعتقلين السياسيين كانت تصريحات واقعية خالية من مساحيق التجميل السياسية لذلك حملت الإحساس بمصداقيتها .

أؤيد تحرك جماعة الإخوان المسلمين في هذا الملف بهذه الشفافية لدعم ملف الأسرى المصريين . — Waleed Sharaby (@waleedsharaby) March 21, 2021

تصريحات د. إبراهيم منير عاقلة وكل صراع يجب أن ينتهي بالحوار والمعيار هو النتائج التي سيسفر عنها🇪🇬

أتمنى أن يدرك النظام بوعي تطورات اللحظة وأن يظهر إرادة جادة لتصفية حالة الانقسام المجتمعي الذي كرسه لخدمة هدفه الأساسي وهو الانقلاب على الثورة وأن يتحكم في اعلامه ويمهد للحوار 🇪🇬🇪🇬 — حسام الغمري (@HossamAlGhamry) March 20, 2021

متسمعش تعليق حد إيده في المياه الباردة

مفيش أسهل من المزايدة وهو علي سريره في الدفا وسط عياله بل في الأمان خارج مصر

إسمع تعليق أهالي عشرات الآلاف من المعتقلين!

أما فريق ما كان من الأول

أما فريق ما كان من الأول

فهذه مشكلة حضرتك لأنك صمت علي صمت القيادات👇https://t.co/HbqNlvSQ21 pic.twitter.com/RizEjo28Kc — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) March 20, 2021

وكان منير قد أشار أيضا في تصريحاته للجزيرة مباشر إلى أن تركيا تحترم اللاجئين السياسيين، ولن تسلم أحدا منهم، وأنها لا تنوي إغلاق القنوات المصرية التي تبث من أراضيها، ولكن سيكون هناك التزام من جانب تلك القنوات بقوانين الإعلام، بالإضافة إلى مراعاة حساسية اللحظة الراهنة.

واستبعد أن يؤثر التقارب بين القاهرة وأنقرة -إن حدث- على وضع الجماعة في تركيا بشكل سلبي، مشيرا إلى أن تصريحات المسؤولين الأتراك تضمن رفض أنقرة تسليم قادة الإخوان الموجودين لديها إلى القاهرة، كما أن القوانين الدولية تمنع تسليم اللاجئ السياسي إلى البلاد التي يمكن أن يعذب أو يعدم فيها، على حد قوله.

ونفى منير أن تكون جماعة الإخوان تحولت إلى "ورقة ضغط" بيد النظام التركي، مضيفا أن مؤشرات التقارب الأخيرة قد تحمل نوعا من التخفيف عن المعتقلين والمعارضين داخل مصر، ومعربا عن ترحيبه بأي محاولات لتخفيف المظالم ومراعاة الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المعتقلون وأهالي الضحايا.

وفي مقابل إشادة العديد من الأصوات على مواقع التواصل، فقد لقيت تصريحات منير انتقادات البعض الآخر، سواء من اعتبر أنه ليس ولي دم من حقه الحديث باسم "الشهداء والمعتقلين"، وبين من استغرب حديثه في شأن يجب أن يصدر عن السلطات التركية، ناهيك عن مؤيدي النظام المصري الذين سخر بعضهم من فكرة تصالح النظام مع المعارضة.

عاجل ابراهيم منير : النظام العسكري المصري بدأ يفقد وظيفته في المنطقة ،وباليقين هو يبحث الآن عن طريق للنجاة.وهناك بعض المعطيات والمتغيرات التي تحدث داخل مصر، ولا يعلم عنها الكثيرون أي شيء، ولا يتوقف أمامها الآخرون،لا أتصور أن تركيا بحاجة للنظام الانقلابي، بل العكس. — صلاح بديوي (@Salah_Bediwy) March 20, 2021

ابراهيم منير يري أنه لا مانع من التصالح مع نظام السيسي مقابل خروج المعتقلين .

فثمن خروج الإخوان من السجون هو اعترافهم بالسيسي رئيسا وهو ثمنا سياسيا فادحا

الإخوان بين فكي رحي

كان الله معهم — Tamer Ibrahim (@Tamer79Hamoda) March 20, 2021

عارفين ما نال الاخوان وغيرهم من قتل واعتقال ومطاردة وتهجير وملاحقات للاسر وعذابات كتير لا يتحملها الا المؤمن بقضيته حجات كتير اتحملها المعتقلين واهاليهم واهالي الشهدا صعب وصفها

لكن تصريح ابراهيم منير مستفز ويحرق الدم انت مش ولي دم عشان تتكلم باسم الناس انك علي استعداد للتفاوض

وبس — أشرف الجندي (@eng60000) March 20, 2021

هو ( إبراهيم منير ) القائم بأعمال المرشد ولا متحدث بأسم الحكومة التركية ولا مؤاخذة ؟! مفيش فيكم رجا اقسم بالله 🙄 pic.twitter.com/1D2NgQEMdc — ⚖️ 🖕 (@f0kak_) March 20, 2021