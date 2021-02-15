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سياسة|مصر

وفد مصري في طرابلس وترقب لإعلان إعادة افتتاح سفارة القاهرة في ليبيا

الزيارة المصرية لليبيا هي الثانية من نوعها لوفد مصري خلال أقل من شهرين منذ عام 2014

لقاء جمع في ديسمبر/كانون الأول الماضي بطرابلس وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا بوفد مصري يضم مسؤولين من وزارة الخارجية والمخابرات (مواقع التواصل الاجتماعي)
لقاء جمع في ديسمبر/كانون الأول الماضي بطرابلس وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا بوفد مصري يضم مسؤولين من وزارة الخارجية والمخابرات (مواقع التواصل الاجتماعي)
15/2/2021-|آخر تحديث: 15/2/202103:46 PM (مكة المكرمة)

قال مصدر في وزارة الخارجية الليبية للجزيرة إن وفدا مصريا وصل إلى العاصمة طرابلس في زيارة تستغرق عدة أيام، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن إعادة افتتاح السفارة المصرية اليوم الاثنين.

وأضاف المصدر أن الوفد المصري يتألف من دبلوماسيين تابعين لوزارة الخارجية، إضافة إلى شخصيات من الأجهزة الأمنية.

وقال المصدر إن زيارة الوفد المصري تأتي تتويجا للزيارة التي قام بها وفد مصري أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتم خلالها التنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين والعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية لطبيعتها.

وخلال لقاء بالقاهرة في 9 فبراير/شباط الجاري، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره الليبي، محمد الطاهر سيالة، قرب إعادة افتتاح سفارة القاهرة في طرابلس "لتسهم في تفعيل آليات التعاون الثنائي، والدفع قدما بالعلاقات بين البلدين"، وفق بيان للخارجية المصرية.

وستكون هذه هي الزيارة الثانية من نوعها لوفد مصري خلال أقل من شهرين منذ عام 2014.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصل وفد مصري يضم مسؤولين من الخارجية والمخابرات إلى طرابلس، للقاء مسؤولين في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

وحتى 2014، كانت وفود مصرية تزور طرابلس، وتلتقي مسؤولين ليبيين، ثم انقطعت الزيارات عقب طرد قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر من العاصمة طرابلس، في ما عُرف آنذاك بعملية "فجر ليبيا".

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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