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سياسة|جزائر

قدّم 100 مليون دولار ومنحا للطلبة الفلسطينيين.. الرئيس الجزائري يعلن عقد مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية قريبا

Palestinian President Mahmoud Abbas in Algeria​​​​​​​ ​​​​​​​
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (يمين) في حديث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس​​​​​​​ (الأناضول)
6/12/2021-|آخر تحديث: 6/12/202110:51 PM (مكة المكرمة)

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، عن اعتزام بلاده استضافة مؤتمر "جامع" للفصائل الفلسطينية قريبا، معلنا في الوقت ذاته تقديم مساهمة مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار.

وقال تبون في مؤتمر صحفي مع محمود عباس -الذي يزور الجزائر- إن الالتزام الجزائري جاء "وفاء لتاريخ الجزائر الثوري والالتزام الثابت للشعب الجزائري برمّته بمساندة القضية الفلسطينية العادلة في كل الظروف".

وتستعد الجزائر لاحتضان قمة جامعة الدول العربية في مارس/آذار 2022، وتسعى "لوضع القضية الفلسطينية فـي صلب أولويات هذا الحدث المهم"، كما أكد تبون.

موقف موحّد

وتابع الرئيس الجزائري "لا شك أن بلورة موقف موحد ومشترك حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني، عبر إعادة التمسك الجماعي بمبادرة السلام العربية لعام 2002، ستكون لها الأثر البالغ في إنجاح أعمال هذه القمة".

كما أعلن تبون تخصيص 300 منحة دراسية في الجامعات الجزائرية للطلبة الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس أطلع تبون على "آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وممارسات الاحتلال التي تقوّض فرص السلام وحل الدولتين".

وقال عباس إن القضية الفلسطينية "تمر بتحديات غير مسبوقة، في ظل تعنّت الحكومة الإسرائيلية وإعلان رئيسها (نفتالي بينيت) أنه لا يؤمن بحل الدولتين، وسعيه لتعميق الاستيطان والاحتلال، وخنق اقتصادنا وسرقة أرضنا ومواردنا الطبيعية والمالية".

وأشاد عباس بمواقف الجزائر الداعمة للقضية والشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة.

ووصل عباس مساء الأحد إلى العاصمة الجزائرية، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، لبحث التحضيرات للقمة العربية المقررة بالجزائر في مارس/آذار القادم.

المصدر : وكالات

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