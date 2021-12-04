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سياسة

العثور على عبوة كانت معدة للتفجير بمهرجان خطابي لأردوغان

Turkish President Recep Tayyip Erdogan
رجب طيب أردوغان أثناء كلمته في مدينة سيرت جنوب تركيا (الأناضول)
4/12/2021-|آخر تحديث: 4/12/202110:03 PM (مكة المكرمة)

ذكرت قناة "تي آر تي" (TRT) الرسمية التركية أن الشرطة عثرت، صباح اليوم السبت، على عبوة كانت معدة لتفجيرها في مهرجان خطابي نظمه الرئيس رجب طيب أردوغان ظهر اليوم في مدينة سيرت جنوب البلاد.

وقالت الشرطة إن العبوة وضعت تحت سيارة يملكها أحد أفراد الشرطة. وذكرت القناة أن الشرطة فجّرت العبوة وبدأت بتحقيق واسع النطاق للكشف عن ملابسات الحادثة.

وخلال كلمته في المهرجان الخطابي قال أردوغان إن الإرهاب لا مكان له في مستقبل بلاده والمنطقة كلها.

وأشاد في كلمة ألقاها خلال لقائه ممثلي منظمات المجتمع المدني، بالخدمات التي قدمتها حكومات حزب العدالة والتنمية لتركيا طوال السنوات الـ19 الماضية.

وشدد على أن تركيا ستواصل كفاحها داخل حدودها وخارجها حتى تخرج الإرهاب من أجندتها بشكل كامل.

المصدر : الجزيرة

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