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سياسة|عراق

العراق.. الرافضون لنتائج الانتخابات يمهلون لإرجاع "الأصوات المسروقة" 3 أيام والصدر يحذر من الفوضى

الصدر دعا إلى عدم الضغط على مفوضية الانتخابات أو عمل القضاء والمحكمة (رويترز)
23/10/2021

أمهلت اللجنة التنظيمية للمظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق مفوضية الانتخابات 72 ساعة لإرجاع ما سمتها "الأصوات المسروقة"، في حين حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من جرّ البلاد إلى الفوضى.

وحذرت اللجنة -في بيان صدر ليل أمس- من أن المعتصمين سيتخذون الإجراءات التي يرونها مناسبة لاسترجاع حقهم المنهوب، ودعت جماهيرها لما سمته المرابطة والثبات.

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة بسحب واستبدال رئيسة بعثتها في العراق هينيس بلاسخارت إذ تتهمها بالتدخل في نتائج الانتخابات، وفقا للبيان.

ويواصل أنصار الفصائل العراقية الرافضة لنتائج الانتخابات لليوم الخامس على التوالي اعتصامهم قرب المنطقة الخضراء في بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال مراسل الجزيرة إن المحتجين يصرّون على مطالبهم بإعادة عد وفرز الأصوات يدويا أو إلغاء الانتخابات التي تمت في العاشر من الشهر الجاري وإعادتها، ومحاسبة من وصفوهم بالمتلاعبين بنتائج الانتخابات، وإحالتهم على القضاء.

كما طالب شيوخ عشائر من محافظات الوسط والجنوب أمس الجمعة -في مؤتمر صحفي بساحة الاعتصام في بغداد- بإعادة الانتخابات، وأكدوا مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم.

وكانت قوى معترضة قد حذّرت قبل أيام من أن المضي بهذه النتائج يهدد السلم الأهلي في البلاد، وذلك أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي.

فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقيالفياض: قوات الحشد أساسية لحماية النظام الديمقراطي في العراق (الجزيرة)

الحشد الشعبي

من جانبها، أعربت هيئة الحشد الشعبي عن التزامها بالقانون وحماية البلاد مع تأكيدها الاعتراض على نتائج الانتخابات، وقال رئيس الهيئة فالح الفياض إن قواته أساسية لحماية ما وصفه بالنظام الديمقراطي في العراق.

جاء حديث الفياض في اجتماع عقده أمس الجمعة بحضور رئيس أركان الحشد ومديري المديريات لاستعراض أبرز التطورات التي يشهدها البلد إثر الخلاف على نتائج الانتخابات البرلمانية.

وأكد الفياض "نحن مع الأطر القانونية للاعتراض على الانتخابات، وعملنا في السياسة شيء وعملنا في الحشد شيء آخر".

وقد ردّت مفوضية الانتخابات حتى اليوم 468 من الطعون الانتخابية البالغ عددها 1372 طعنا.

ويفترض أن يتم البت بكامل الطعون في الأيام التالية قبل إحالتها إلى الهيئة القضائية في المفوضية.

تحذير الصدر

في هذه الأثناء، حذر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر من "جرّ البلاد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي" بسبب ما وصفه بعدم الاقتناع بنتائج الانتخابات البرلمانية.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن تأييد مجلس الأمن الدولي لنتائج الانتخابات يعطي الأمل لإذعان الأطراف التي تدّعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية.

ودعا الصدر إلى عدم الضغط على مفوضية الانتخابات أو عمل القضاء والمحكمة الاتحادية أو التدخل في عملهما.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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