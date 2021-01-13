من اقتحام الكونغرس إلى اتهام ترامب.. تسلسل زمني لأهم أحداث الأسبوع الذي غيّر صورة الولايات المتحدة

يصوّت مجلس النواب الأميركي اليوم الأربعاء على اتهام الرئيس دونالد ترامب بالتحريض على التمرد، بعد اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس (الكابيتول)؛ مما يجعل ترامب أول رئيس يواجه اتهاما مرتين أمام الكونغرس.

ونستعرض فيما يلي تسلسل أبرز الأحداث التي أدت إلى هذا التصويت التاريخي في مجلس النواب الخاضع لسيطرة الديمقراطيين:

1- تجمع أنصار ترامب

بينما كان الكونغرس يعقد جلسة في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري للمصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، كان ترامب يتحدث أمام تجمع لأنصاره قرب البيت الأبيض، وكرر فيه الاتهامات بسرقة الانتخابات، وشجعهم على التوجه للكابيتول.

ومع أنه طلب منهم التظاهر "بشكل سلمي ووطني"، فإن خطابه تضمن عبارات "حادة"، مثل قوله "لن تستعيدوا أبدا بلادنا إذا كنتم ضعفاء، ويجب أن تظهروا قوة، ويجب أن تكونوا أقوياء". ورد عليه الحشد "فلنقاتل من أجل ترامب".

2- مايك بنس تحت الضغط

خلال خطابه أيضا، حث ترامب نائبه مايك بنس -الذي ترأس جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات- على إبداء "شجاعة" وعرقلة هذه العملية.

لكن بنس رفض ذلك في رسالة، مؤكدا أن الدستور يمنحه دورا بروتوكوليا، ولا يسمح له بالقيام بما يطلبه منه ترامب.

أنصار ترامب خلال اقتحام الكونغرس (الفرنسية)



3- اقتحام الكابيتول

وفي الوقت الذي كان فيه مجلسا الشيوخ والنواب يفرزان الأصوات للمصادقة على نتيجة الانتخابات، اقتحم آلاف من أنصار ترامب مبنى الكابيتول، وحطموا النوافذ والأبواب، في هجوم باغت القوات الأمنية.

وسارع عناصر الأمن إلى نقل البرلمانيين للملاجئ، واقتحم الحشد أروقة الكونغرس وهم يرددون "اشنقوا مايك بنس"، و"أين هي نانسي"، في إشارة إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي.

وقُتل خلال هذه الأحداث 5 أشخاص، بينهم مؤيدة لترامب أصيبت برصاص عنصر أمن، وشرطي توفي لاحقا في المستشفى.

وطلب برلمانيون ومستشارون من ترامب أن يطالب أنصاره بالتوقف، وبعد تأخر قام ترامب بذلك عبر تغريدة وفيديو قصير، وطلب من مؤيديه "العودة إلى منازلهم"، قائلا لهم في الوقت نفسه "نحبكم، أنتم فريدون".

4- المصادقة على فوز بايدن

بعد ساعات، وعقب رحيل كل مثيري الشغب وإرساء الأمن في الكابيتول، استأنف الكونغرس جلسته وصادق بشكل نهائي على نتيجة الانتخابات فجرا.

وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يعتزمون التصويت ضد المصادقة على النتائج في بعض الولايات التي فاز فيها بايدن، إلا أن بعضهم تخلوا عن هذه الفكرة بعد أعمال العنف.

5- استقالات وتعليق حساب ترامب على تويتر

واجه ترامب الخميس الماضي سلسلة استقالات قدمها مسؤولون في إدارته، بينهم وزيرتا النقل إيلاين تشاو والتعليم بيتسي ديفوس، كما قدم قائد شرطة الكابيتول بدوره استقالته.

وبعد تعليق حساب الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته بشكل مؤقت، أعلن تويتر الجمعة أن التعليق بات نهائيا بسبب "مخاطر تحريض جديد على العنف".

وعمد موقع فيسبوك لاحقا إلى تعليق حسابات ترامب لمدة غير محددة، والتحق موقع يوتيوب بهما اليوم الأربعاء.

الحشد يشتبك مع شرطة الكونغرس داخل القاعة الرئيسية في المبنى (الأناضول)



6- إنذار بيلوسي

ودعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الجمعة ترامب إلى الاستقالة، معتبرة أنه في حال رفضه فيتعين على نائبه بنس إقالته عبر تفعيل التعديل 25 في الدستور الأميركي.

وحذرت من أنه في حال رفض بنس، فإن مجلس النواب سيوجه اتهاما لترامب للمرة الثانية، وهو وضع غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة.

7 – تصويت على إجراء العزل

مساء الثلاثاء رفض بنس اللجوء إلى التعديل 25 لإعفاء الرئيس من مهامه، وبدأ مجلس النواب اليوم الأربعاء النقاشات حول لائحة الاتهام الموجهة لترامب.

ويمكن أن يدعم جمهوريون هذه المبادرة، مثل المسؤولة الثالثة للحزب في هذا المجلس ليز تشيني.

ولائحة الاتهام ستؤدي إلى إطلاق إجراء عزل في مجلس الشيوخ، لكن الموعد غير مؤكد، لأن المجلس لن ينعقد قبل 19 يناير/كانون الثاني الجاري عشية تنصيب جو بايدن رئيسا، وبالتالي يمكن أن يلقي ذلك بثقله على الأشهر الأولى من ولايته.