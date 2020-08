مالكها روسي يعيش بقبرص.. قصة سفينة "نكبة" بيروت على لسان قبطانها

في أول تصريح لقبطان السفينة الحاملة لـ2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الخطورة التي انفجرت في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، أكد أنها مملوكة لرجل أعمال روسي يُدعى إيغور غريتشوشكين ويعيش في قبرص.

وفي أرقام غير نهائية، أدى الانفجار إلى مقتل 137 شخصا وجرح نحو 5 آلاف ودمار هائل في العاصمة اللبنانية.

وأضاف القبطان الأوكراني بوريس بروكوشيف -بحسب ما نشره موقع بيزنس إنسايدر الأميركي (Business Insider) نقلا عن راديو "أوروبا الحرة" (Radio Free Europe)- أنه بعد إبحاره لم تُعتبر الرحلة مربحة بما فيه الكفاية وتحوّلت السفينة إلى ميناء بيروت آواخر 2013 لتحمل المزيد من المعدات التي كانت ثقيلة للغاية بالنسبة للسفينة، بحسب بروكوشيف.

وأوضح بروكوشيف أن شحنة نترات الأمونيوم حُجزت في عام 2014 وتم تخزينها في مرفأ بيروت حتى وقت انفجارها.

وقال بروكوشيف إن غريتشوشكين -الذي يعيش الآن في قبرص التي تعد الوجهة المفضلة للأثرياء الروس- تخلى عن السفينة "إم في روسوس" بعد أن علقت في بيروت، تاركا الفريق وقد تقطعت بهم السبل.

ورغم وجود رجل الأعمال الروسي في قبرص، أكدت سلطات الأخيرة أنها لم تتلق طلبات لبنانية للمساعدة، بحسب تقرير موقع من سيبريس ميل (Cyprus Mail).

وكشف تقرير الموقع الأميركي أن الشرطة في الجزيرة قالت إنها اتصلت بلبنان لتقديم المساعدة، لكنها لم تسمع أي رد.

وذكر بيزنس إنسايدر أن غريتشوشكين لم يدل بأي بتصريح بشأن الانفجار. ولم يتمكن الموقع الأميركي من الوصول إليه للتعليق، كما أن محاولات شبكة "سي إن إن" لمحادثته باءت بالفشل.

وكان من المفترض أن تأخذ السفينة نترات الأمونيوم من باتومي في جورجيا إلى موزمبيق، لكن في بيروت وجد المفتشون أن السفينة غير صالحة للإبحار ومنعوها من المغادرة، واُطلق سراح بعض أفراد الطاقم، لكن بروكوشيف قال إنه وثلاثة آخرين من فريق السفينة ظلوا عالقين هناك لمدة 11 شهرا، مضيفا أن غريشوشكين "لم يشتر حتى طعاما لنا، وتركنا في وضع خطير عن قصد، وحكم علينا بالجوع، غير أن مسؤولين في مرفأ بيروت أشفقوا علينا وأطعمونا".

وبعد معركة قانونية طويلة، كشف القبطان أن غريشوشكين نقل نترات الأمونيوم إلى التخزين ودفع تكاليف مغادرة أفراد الطاقم المتبقين إلى أوديسا في أوكرانيا.

وقال بروكوشيف إنه التقى غريشوشكين عام 2013، وكان طاقم السفينة بأكمله قد تغير، ولم يذكر أن هذا كان بسبب "عدم دفع الرواتب".

ونشرت صحيفة سيبيريا تايمز (The Siberian Times) الروسية أول أمس الأربعاء، صورة قالت إنها لغريشوشكين وهو يتجول على دراجة نارية.

First pictures emerge of a Russian man whose ammonium nitrate cargo detonated in the port of Beirut. The 2,750 tonnes cargo of Khabarovsk-born businessman Igor Grechushkin was detained in Lebanon in 2013 https://t.co/hbu1VJgres pic.twitter.com/yQZqzcBIya

— The Siberian Times (@siberian_times) August 5, 2020