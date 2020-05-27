شاهد.. فصل 4 شرطيين بأميركا بسبب وفاة رجل أسود أثناء اعتقاله

أعلنت سلطات ولاية مينيسوتا الأميركية فصل أربعة عناصر شرطة، بعد جدل على مواقع التواصل الاجتماعي إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه رجل أسود وهو يستغيث من الضغط على عنقه أثناء اعتقاله مما أدى إلى وفاته.

وفي مقطع فيديو تم تداوله الثلاثاء، شوهد شرطي يضع ركبته على عنق الرجل لمنعه من الحركة أثناء الاعتقال، وهو يردد "لا أستطيع التنفس" في وقت يصرخ بعض المارة طالبين من الشرطي التوقف عن ذلك.

وقال جاكوب فراي عمدة مينابوليس الثلاثاء في تغريدة عبر تويتر إنه تم فصل أربعة شرطيين تورطوا في ذلك الحادث.

وتداول مغردون على مواقع التواصل تسجيلا قيل إن صاحب أحد المتاجر أطلقه، ويظهر فيه اعتقال الضحية على يد عناصر شرطة دون أن يبدي مقاومة، وذلك قبل ظهوره في تسجيلات أخرى ملقى على الأرض والشرطي يضغط على رقبته.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القتيل يدعى جورج فلويد، وهو في الأربعينيات من العمر.