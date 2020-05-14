بوروندي تطرد فريق منظمة الصحة المكلف بمساعدتها في مكافحة كورونا

أمرت بوروندي بطرد ممثل منظمة الصحة العالمية وثلاثة خبراء آخرين مكلفين بتنسيق التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية البوروندية.

ويأتي إبعاد مسؤولي المنظمة قبل أيام من انتخابات رئاسية وتشريعية ستجرى في 20 مايو/أيار الحالي وبينما يتهم أطباء والمعارضة الحكومة البوروندية بإخفاء إصابات بكوفيد-19.

وقالت الوزارة في الرسالة المؤرخة في 12 مايو/أيار الحالي -والتي اطلعت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها والموجهة إلى مقر المنظمة في أفريقيا- إن المسؤولين الأربعة "أشخاص غير مرغوب فيهم، ويجب عليهم مغادرة أراضي بوروندي قبل 15 مايو/أيار 2020".

والمسؤولون المعنيون هم ممثل منظمة الصحة العالمية في البلاد الطبيب والتر كازادي مولومبو، والموظفان في المنظمة جان بيار ومولوندا نكاتا منسقا التصدي لفيروس كورونا المستجد في بوروندي، والطبيب روهانا ميريندي المكلف ببرنامج مكافحة الأمراض المعدية، والبروفيسور دانيال ترزي الخبير في بيولوجيا الجزيئات والذي يعمل مستشارا في المنظمة.

وصرح مسؤول بوروندي لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه تم طرد "كل فريق منظمة الصحة العالمية المكلف بدعم بوروندي في تصديها لكوفيد-19".

طرد ورفض

وأضاف أن المسؤولين طردوا "بينما رفض وزير الصحة تماما هذه المشاركة، واتهم المنظمة بتدخل غير مقبول في إدارته لجائحة فيروس كورونا المستجد".

وذكرت مصادر دبلوماسية وإدارية أن وزارة الخارجية البوروندية قررت قبل شهر هذه الخطوة ضد الموظفين الأربعة، لكنها علقت القرار بعد محادثات بين رئيس الدولة بيار نكورونزيزا والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وحاليا لم يعلن في البلاد سوى عن 27 إصابة ووفاة واحدة.

وقررت الحكومة البوروندية التي تعتبر أن البلاد محمية بـ"رحمة الله" من كوفيد-19 إغلاق حدودها، لكنها لم تتخذ إجراءات عزل خلافا لمعظم دول المنطقة.

يشار إلى أنه -ومنذ بداية الحملة الانتخابية- تُجرى الاجتماعات السياسية بشكل طبيعي وتجذب حشودا كبيرة بدون أي إجراءات صحية حقيقية.