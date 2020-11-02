بسبب خلاف مالي مع والد الضحية.. مقتل طفل سوداني في مصر يثير ردود فعل غاضبة

أثار مقتل السوداني محمد حسن -الذي يبلغ من العمر 12 عاما- في مصر ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر مصريون وسودانيون عن غضبهم واستيائهم بعد تداول مقطع فيديو يوثق لحظة الوفاة.

وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن حسن قتل من قبل مواطن مصري بسبب خلافات مالية مع والد الطفل حسب ما ذكرت النيابة العامة.

وطالب رواد منصات التواصل الاجتماعي عبر وسم " #حق_محمد_حسن" بالقبض على الجاني وتحقيق العدالة، وطالب ناشطون سودانيون سفارتهم بالقاهرة بمتابعة قضايا وشؤون السودانيين، متهمين إياها بالتقاعس عن القيام بدورها في مثل هذه الحادثة.

سودانيين في مصر يطالبون بالقصاص لقاتل الطفل محمد حسن#القصاص_للسودان_يا_مصر pic.twitter.com/doKCD8sGNB — طــه ود حنان (@taha91143) November 1, 2020

ونظم عدد من اللاجئين السودانيين بمصر وقفة احتجاجية أمس الأحد أمام منزل والد الطفل، والتي فرقتها الشرطة عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع.

كما نظم عدد من السودانيين وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية بالخرطوم تنديدا بمقتل حسن، وهتف المحتجون بهتافات مناوئة للرئيس المصري والسفارة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت بيانا السبت الماضي حول مقتل الطفل قالت فيه إنه قد تم إخطارها بوصول جثمان الضحية إلى مستشفى زايد التخصصي بمدينة 6 أكتوبر، وإنها أمرت بإجراء تشريح طبي الجثمان، كما أعلنت عن إلقاء القبض على الجاني وتحويله للتحقيق.