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سياسة

ملك الأردن يكلف بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة

الخصاونة تحمل عدة مسؤوليات في الحكومات الأردنية السابقة (رويترز)
الخصاونة تحمل عدة مسؤوليات في الحكومات الأردنية السابقة (رويترز)
7/10/2020

قال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله الثاني كلف الأربعاء الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لعمر الرزاز الذي استقالت حكومته الأسبوع الماضي.

وكان الملك قد قبل يوم السبت الماضي استقالة حكومة الرزاز وكلفه بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة.

وشغل الخصاونة منصب مستشار الملك لشؤون الاتصال والتنسيق منذ أبريل/نيسان 2019 وحتى 17 أغسطس/آب الماضي، ثم شغل بعد ذلك منصب مستشار الملك للسياسات في الديوان الملكي الهاشمي.

وعمل الخصاونة (51 عاما) وزير دولة للشؤون الخارجية بين العامين 2016 و2017، ووزير دولة للشؤون القانونية بين 2017 و2018.

ويحمل الخصاونة درجة الدكتوراه في القانون من "لندن سكول أوف إيكونومكس" ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاقتصاد من كلية "سواس" في جامعة لندن، ويحمل كذلك الماجستير في القانون الدولي من "لندن سكول أوف إيكونومكس" في لندن.

وحل الملك الأردني في 27 سبتمبر/أيلول الماضي مجلس النواب الحالي تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع انقضاء 4 سنوات من عمر المجلس الحالي، إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل 4 سنوات.

وتوجب الفقرة الثانية من المادة الـ74 من الدستور الأردني على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

ويعاني الأردن، الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كورونا وديون فاقت 40 مليار دولار.

المصدر : الفرنسية

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