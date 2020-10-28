ثمرة جديدة للتطبيع.. إسرائيل تسوّق خمور مستوطنات الجولان في الإمارات

فيما يعد ثمرة جديدة للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل، تصل الخميس أول شحنة من الخمور المنتجة في مستوطنات الجولان السوري المحتل إلى دبي، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" (The Jerusalem Post) الإسرائيلية في خبر نشرته بموقعها الإلكتروني الثلاثاء، إن خمور مستوطنات الجولان سيبدأ تسويقها في دبي، على أن تروج لاحقا بجميع أنحاء الإمارات.

وأضافت الصحيفة أن عملية التسويق ستبدأ بموجب اتفاق بين بين شركة "إي آند إيه" (E&A) الإماراتية، ومصنع نبيذ مرتفعات الجولان.

وستتولى الشركة الإماراتية توزيع المنتج الإسرائيلي في المحالّ المخصصة لبيع الخمور والفنادق والمطاعم الكبيرة في دبي.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن من شأن هذا الاتفاق أن يفتح الباب لتسويق منتجات خمور إسرائيلية أخرى في الإمارات.

ونقلت عن الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية جيسون ديكسون قوله "نحن متحمسون لتقديم نبيذ الجولان الرائد والفريد لعملائنا في الإمارات، ونتطلع إلى تعاون ناجح وطويل الأمد".

من جهته، وصف الرئيس التنفيذي لمصنع نبيذ مرتفعات الجولان يائير شابيرا توقيع الاتفاق باللحظة التاريخية لصناعة النبيذ الإسرائيلية.

يذكر أن الإمارات وإسرائيل وقّعتا اتفاقات عدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والمصرفية والأمنية والرياضية.