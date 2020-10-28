البث الحي
سياسة

ثمرة جديدة للتطبيع.. إسرائيل تسوّق خمور مستوطنات الجولان في الإمارات

خمور منتجة في الجولان المحتل معروضة في محل بالقدس المحتلة (رويترز)
خمور منتجة في الجولان المحتل معروضة في محل بالقدس المحتلة (رويترز)
28/10/2020

فيما يعد ثمرة جديدة للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل، تصل الخميس أول شحنة من الخمور المنتجة في مستوطنات الجولان السوري المحتل إلى دبي، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" (The Jerusalem Post) الإسرائيلية في خبر نشرته بموقعها الإلكتروني الثلاثاء، إن خمور مستوطنات الجولان سيبدأ تسويقها في دبي، على أن تروج لاحقا بجميع أنحاء الإمارات.

وأضافت الصحيفة أن عملية التسويق ستبدأ بموجب اتفاق بين بين شركة "إي آند إيه" (E&A) الإماراتية، ومصنع نبيذ مرتفعات الجولان.

وستتولى الشركة الإماراتية توزيع المنتج الإسرائيلي في المحالّ المخصصة لبيع الخمور والفنادق والمطاعم الكبيرة في دبي.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن من شأن هذا الاتفاق أن يفتح الباب لتسويق منتجات خمور إسرائيلية أخرى في الإمارات.

ونقلت عن الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية جيسون ديكسون قوله "نحن متحمسون لتقديم نبيذ الجولان الرائد والفريد لعملائنا في الإمارات، ونتطلع إلى تعاون ناجح وطويل الأمد".

من جهته، وصف الرئيس التنفيذي لمصنع نبيذ مرتفعات الجولان يائير شابيرا توقيع الاتفاق باللحظة التاريخية لصناعة النبيذ الإسرائيلية.

يذكر أن الإمارات وإسرائيل وقّعتا اتفاقات عدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والمصرفية والأمنية والرياضية.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية + خدمة سند + وكالة الأناضول

حول هذه القصة

إعفاء متبادل للتأشيرات بين الإمارات وإسرائيل.. والمغردون: الاتفاق نتاج سنوات من التطبيع

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والإمارات اتفقتا على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر، وأضاف أن إسرائيل سترتبط بالإمارات عن طريق العديد من رحلات الطيران المباشرة.

المزيد من سياسة

لندن تترقب الانتخابات بقلق.. ترامب وبايدن أيهما أفضل لبريطانيا؟

مع من ستتعامل لندن السنوات الأربع المقبلة؟ مسألة يترقبها البريطانيون بقلق هذه الأيام (أسوشيتد برس)

ماكرون يتحدث للجزيرة: أتفهم مشاعر المسلمين ولا أتبنى الرسوم المسيئة

مقابلة الرئيس الفرنسي مع الجزيرة تبث في وقت لاحق اليوم السبت (الجزيرة)

السودان بين الضفتين والمنبرين.. التطبيع منكر غرب النيل وقول مغاير شرقا

وقفة ضد التطبيع بجانب مسجد الأنصار بأم درمان غرب النيل (الجزيرة)

ماذا لو فاز الديمقراطيون بالبيت الأبيض ومجلسي الكونغرس؟

انتخابات 2020 قد تكون شبيهة بانتخابات 2008 التي منحت البيت الأبيض وأغلبية مجلسي الكونغرس للحزب الديمقراطي (الأناضول)
الأكثر قراءة

إجراء تأديبي بحق مدرس بلجيكي عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي الكريم

السلطات البلدية في بروكسل أوضحت أن المدرس الموقوف عن العمل يمكن أن يواجه لاحقا إجراءات إدارية (رويترز)

كورونا.. 82% من المرضى لديهم نقص في هذا الفيتامين

الباحثون وجدوا أن نقص فيتامين &#34;دي&#34; موجود لدى 82.2% من مرضى كوفيد-19 (شترستوك)

بالفيديو.. سيارة تقتحم الحواجز المحيطة بالحرم المكي

الجهات الأمنية بمكة باشرت التحقيق (مواقع التواصل)

دفاعا عن رسول الله.. نورمحمدوف يوجّه رسالة لاذعة لماكرون

الحكم يرفع يد نورمحمدوف معلنا انتصاره في النزال الأخير على الأميركي غيثي الذي اعتزل بعده مباشرة (غيتي)