اتصال هاتفي بين أمير قطر والرئيس السوداني

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء اليوم السبت اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوداني عمر البشير، أعلن فيه حرص بلاده على استقرار السودان واستعدادها للمساعدة على تجاوز الأزمة الحالية، حيث تشهد البلاد احتجاجات عنيفة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال الاتصال استعراض الأوضاع في السودان، وأن الشيخ تميم أكد وقوف دولة قطر مع السودان واستعدادها لتقديم العون لتجاوز هذه الظروف، في حين شكر الرئيس السوداني الأمير على حرصه واهتمامه.

وبدروها، أفادت وكالة السودان للأنباء بأن البشير طمأن الشيخ تميم على هدوء الأوضاع في البلاد وسعي القيادة وحكومة الوفاق الوطني لمعالجة أسباب الأزمة.

وتتواصل الاحتجاجات المعارضة للحكومة في مدن عدة بأنحاء السودان منذ الأربعاء، حيث أكدت مصادر حكومية وصول حصيلة القتلى إلى عشرة على الأقل، في حين قال رئيس حزب الأمة القومي السوداني المعارض الصادق المهدي إن عدد القتلى بلغ 22.

ودعا المهدي إلى "تسيير موكب جامع تشترك فيه كل القوى السياسية والمدنية بأعلى ممثليها لتقديم مذكرة للرئاسة تقدم البديل"، مضيفا "إذا النظام تجاوب فكان بها، وإذا رفض فعليه أن يواجه غضبة الشعب وسندعو إلى إضراب عام وبقية سيناريو الانتفاضة".