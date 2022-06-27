عيد الأضحى السعيد أو العيد الكبير، ثاني أعياد المسلمين بعد عيد الفطر، ويأتي بعد وقوف الحجاج على جبل عرفة قرب مكة المكرمة، وهو أهم مناسك الحج ويأتي يوم 10 ذي الحجة، وهو الشهر الـ 12 بالتقويم الإسلامي، كي تتم فرحة الحجاج، فيحل العيد والبهجة تملأ قلوب الجميع، مترافقا مع شعور المحبة والتسامح والسلام، والقرب من الله سبحانه وتعالى بعد إكمالهم شعائر الحج الفريضة الخامسة في الإسلام.

وعلى عكس عيد الفطر الذي تختلف في العادة الدول العربية في تحديد موعده بدقة، فمن المرجح أن يكون هناك اتفاق حول موعد واحد لعيد الأضحى هذا العام، وهو اليوم الذي يوافق تاريخ 9 يوليو/تموز المقبل.

وبالنسبة لبعض الدول الإسلامية التي تستخدم الحساب الفلكي مثل تركيا، فإنها أيضا ستتفق مع بقية الدول العربية في موعد عيد الأضحى حيث من المتوقع أن يتم تحري هلال شهر ذي الحجة من العام 1443 للهجرة يوم الأربعاء 29 ذي القعدة الموافق 29 يونيو/حزيران 2022.

وحسب الحسابات الفلكية لهذا العام ستكون رؤية هلال شهر ذي الحجة ممكنة مساء الأربعاء، وعليه سيكون يوم الخميس 30 يونيو/حزيران أول أيام الشهر العربي، وهذا يعني أن الجمعة سيكون يوم الوقوف بعرفة التاسع من ذي الحجة، والسبت الموافق 9 يوليو/تموز أول أيام عيد الأضحى.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بالدول العربية والإسلامية

يعتبر عيد الأضحى من أهم المناسبات التي تنتظرها الأسر والعائلات والكبار قبل الصغار، وعادة ما يتم تجهيز أضحية العيد قبلها بمدة، وتزدحم المحال التجارية بالمتسوقين الذين يشترون حلويات العيد، وكذلك الملابس الجديدة لهم ولأطفالهم، كما يعود العديد من المغتربين إلى بلادهم للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة مع الأهل والأحبة والأصدقاء.

وقد أعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية عن إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 في قطر

تبدأ إجازة عيد الأضحى في دولة قطر من الأحد الموافق 10 يوليو/تموز وتستمر حتى الخميس 14 من الشهر نفسه، وحيث إن الجمعة والسبت يوما عطلة نهاية الأسبوع، فهذا يعني أن إجازة العيد ستكون 10 أيام.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 في مصر

أعلن موقع رئاسة الجمهورية أن إجازة عيد الأضحى لهذا العام تبدأ يوم الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز وتستمر حتى الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2022.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بالسعودية

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 1443هـ/2022 بالسعودية للقطاع الحكومي اعتبارا من يوم الاثنين 5 ذي الحجة الموافق 4 يوليو/تموز، على أن تستمر حتى الخميس 15 ذي الحجة الموافق 14 يوليو/تموز 2022، حسب ما ذكرت بعض المصادر الإخبارية السعودية.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بالإمارات

توقع رئيس جمعية الإمارات للفلك إبراهيم الجروان، وفقاً للحسابات الفلكية، أن يكون غرة ذي الحجة موافقا الخميس 30 يونيو/حزيران، وعليه تكون وقفة عرفة الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز، وأول أيام عيد الأضحى المبارك السبت 9 يوليو/تموز. واعتمادا على قرار مجلس الوزراء عام 2019 بتحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، فإن من المرجح أن تبدأ إجازة عيد الأضحى هذا العام يوم الجمعة 8 يوليو/تموز.

وحسب قرار مجلس الوزراء آنف الذكر، فإن أيام الإجازة الرسمية لوقفة عرفة وعيد الأضحى لعام 1443هـ/2022 تبلغ 4 أيام، وذلك حسب ما ذكرت مواقع اخبارية إماراتية.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بالكويت

أعلنت دولة الكويت تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك اعتبارا من الأحد الموافق 10 يوليو/تموز وحتى الخميس الموافق 14 يوليو/تموز بمناسبة عيد الأضحى، على أن يستأنف العمل يوم 17 يوليو/تموز، حسب ما ذكرت صحيفة الأنباء المحلية.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بسلطنة عمان

حدد مرسوم سلطاني موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2022-1443هـ في السلطنة، وقد نص المرسوم على أن يكون الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز 2022 وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 يوليو/تموز، وهو آخر أيام العيد والإجازة.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بالعراق

عادة ما تبدأ إجازة عيد الأضحى في العراق من يوم وقفة عرفات الذي يوافق الجمعة 8 يوليو/تموز 2022، وتستمر حتى الثلاثاء 12 يوليو/تموز وهو رابع أيام العيد المبارك.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بالبحرين

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في مملكة البحرين من الجمعة 8 يوليو/تموز وهو وقفة عرفة، وتستمر حتى الثلاثاء 12 يوليو/يوليو/تموز 2022.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 باليمن

تبدأ إجازة عيد الأضحى في اليمن الجمعة 8 يوليو/تموز، وحتى الثلاثاء 12 يوليو/تموز المقبل.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بالأردن

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الأردني الدكتور جاد القاضي إن أول أيام عيد الأضحى المبارك 1443هـ/2022 فلكيا سيكون السبت 9 يوليو/تموز المقبل، وستكون وقفة العيد الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز، وعليه ستبدأ عطلة العيد في هذه المملكة من الجمعة وحتى مساء الثلاثاء 12يوليو/تموز القادم.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بفلسطين

جرت العادة أن تكون إجازة العيد الكبير 4 أيام حسب بيانات الرئاسة السابقة، وعليه يتوقع أن تبدأ الإجازة في دولة فلسطين من يوم الوقفة وهو الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز وحتى الثلاثاء 12يوليو/تموز.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بلبنان

يُقرّ قانون الإجازات المعتمد في لبنان بأن عطلة عيد الأضحى يومان مُتتاليان، وذلك وفق الآتي:

أول يوم من أيام إجازة عيد الأضحى في لبنان: السبت الموافق 9 يوليو/تموز 2022.

ثاني يوم من أيام إجازة عيد الأضحى في لبنان: الأحد ثاني أيام العيد الموافق 10 يوليو/تموز 2022.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بسوريا

أكد مركز الفلك الدولي أن 10 ذو الحجة 1443 هجري يوافق 9 يوليو/تموز 2022 ميلادي كأول أيام عيد الأضحى المبارك في سوريا، حيث سيتم تحري هلال ذي الحجة، الأربعاء 29 يونيو/حزيران 2022 الموافق 29 ذي القعدة موعد إجازة عيد الأضحى في البلاد، وتستمر حتى الثلاثاء 12 يوليو/تموز المقبل.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بتونس

طبقا للحسابات الفلكية فإن موعد وقفة عرفات لعام 1443هجرية ستكون الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز 2022، وعليه فإن عيد الأضحى المبارك سيكون السبت الموافق 9 يوليو/تموز، ومن المتوقع أن تستمر العطلة حتى الثلاثاء 12يوليو/تموز.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بالمغرب

من المنتظر أن تبدأ إجازة العيد في المملكة المغربية من السبت الموافق 9 يوليو/تموز وتستمر 4 أيام وحتى الثلاثاء 12 يوليو/تموز.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بالجزائر

بحسب القانون الجزائري فإن إجازة عيد الأضحى تستمر يومين فقط، حيث يتم منح العاملين إجازة يومي التاسع والعاشر من يوليو/تموز القادم، ليعود بعدها العاملون إلى مؤسساتهم وعملهم كالمعتاد.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بليبيا

تبدأ إجازة عيد الأضحى في ليبيا كما هو متوقع الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز، وتستمر حتى الثلاثاء 12 من الشهر نفسه، وذلك حسب مواقع إخبارية ليبية.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بالصومال

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في الصومال من صباح الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز، وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 يوليو/تموز المقبل.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بالسودان

تبدأ إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 في السودان من الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز القادم وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 من نفس الشهر، حسب مصادر إعلامية.

موعد إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بتركيا

تعتمد رئاسة الشؤون الدينية التركية طريقة الحساب الفلكي لتحدد مواعيد الشعائر الدينية مثل بداية شهر رمضان وعيد الأضحى، وعليه وحسب ما هو معلن فلكيا فسيكون عيد الأضحى السبت الموافق 9 يوليو/تموز القادم، وتستمر إجازة العيد 4 أيام حسب مصادر إعلامية.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بجزر القمر

العيد فلكيا في جزر القمر سيكون السبت الموافق 9 يوليو/تموز، ومن المتوقع حسب مصادر إعلامية أن تكون إجازة العيد 4 أيام تنتهي مساء الثلاثاء 12 يوليو/تموز القادم.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بموريتانيا

لم تعلن السلطات الرسمية حتى الآن موعد إجازة عيد الأضحى، ومن المتوقع أن تبدأ من صباح السبت الموافق 9 يوليو/تموز وتستمر حتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر، وذلك كما هي الحال في أغلبية الدول العربية والإسلامية.

إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 بالدول الإسلامية: إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنغلاديش وباكستان وإيران وأفغانستان وغانا والهند

أسوة بباقي الدول العربية والإسلامية، فمن المتوقع أن يكون العيد في هذه الدول السبت الموافق 9 يوليو/تموز القادم، وتستمر الإجازة في هذه الدول 4 أيام عادة لتنتهي مساء الثلاثاء 12 يوليو/تموز المقبل.