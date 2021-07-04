والده انصدم عندما علم بأن ابنه ولد بلا يدين، وتعرّض لحادث مروري كاد أن يفقد فيه حياته أثناء عودته إلى البيت

أربيل- ولد الشاب العراقي كوران فاتح (39 عاما) بلا يدين، لكنّ إصراره وثباته على مواجهة مصاعب الحياة، منحته القدرة على ممارسة تفاصيل حياته اليومية مثل أي إنسان عادي، لكن بالاعتماد على قدميه بدلا من يديه.

عدم الاستسلام، دفع فاتح إلى قيادة السيارة بمهارة عالية وكتابة ما يفكّر به على دفتر خاصّ به، لكن باستخدام قدميه، لا يديه مثل عامّة الناس، فضلا عن أنه يلتقط الأشياء ويمسك بها ويأكل ويشرب ويحلق لحيته بأصابع قدمه اليمنى.

يقول فاتح: انصدم والدي عندما علم بأنني لا أملك يدين يوم ولدتُ عام 1982، وتعرّض لحادث مروري كاد أن يفقد فيه حياته أثناء عودته إلى البيت في ذلك العام.

ومنذ أن كان في الثانية من عمره، علّمته والدته كيفية الاعتماد على نفسه في تلبية احتياجاته اليومية باستخدام قدميه دون الاتكال على أي انسان آخر، وهذا الاعتماد والثقة بالنفس دفعاه إلى تكوين أسرة والزواج بالمرأة التي قبلت به وهو بهذه الحال عام 2013، وأصبح لديه الآن ثلاثة أطفال، ولدان وبنت واحدة.

يشكو فاتح -وهو بهذه الإعاقة- من قلّة الدعم الحكومي لذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يتقاضى شهريا 150 ألف دينار عراقي (100 دولار تقريبا)، وهو غير قادر على العمل، لكن يؤكد أنه عازم على مقاومة مصاعب الحياة وعدم الرضوخ والاستسلام لها طالما فيه قلب ينبض.