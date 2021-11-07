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أين يقع أبرد مكان على وجه الأرض؟ وما اسم أعلى شلال في العالم؟

أبرد مكان في القارة القطبية الجنوبية هو محطة فوستوك الروسية، حيث تم تسجيل درجات حرارة منخفضة تبلغ 89 درجة تحت الصفر.

Said سعيد - بحيرة الجليد الأزرق – القطب الجنوبي – بيكساباي – متاح الاستخدام - علماء يحذرون من انهيار الغطاء الجليدي غربي القطب الجنوبي
القطب الجنوبي يعدّ أبرد مكان على وجه الأرض، إذ يبلغ متوسط ​​درجات حرارته 50 درجة تحت الصفر (بيكسابي)
7/11/2021-|آخر تحديث: 7/11/202103:57 PM (مكة المكرمة)

هل تعرف أين يقع أبرد مكان على وجه الأرض؟ أو أين يقع أعلى شلال في العالم؟ ولماذا تنقلب الحقول المغناطيسية للأرض كل مليون سنة أو نحو ذلك؟ وكم يبلغ وزن الغلاف الجوي للأرض؟

إن كنت لا تعرف إليك أجوبة الأسئلة السابقة، التي جاءت في تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" (Independent) البريطانية.

أين يقع أبرد مكان على وجه الأرض؟

يعد القطب الجنوبي أبرد مكان على وجه الأرض، حيث يبلغ متوسط ​​درجات حرارته 50 درجة مئوية تحت الصفر.

أما أبرد مكان في القارة القطبية الجنوبية فهو محطة "فوستوك" (Vostok) الروسية، حيث تم تسجيل درجات حرارة منخفضة تصل 89 درجة مئوية تحت الصفر.

محطة فوستوك الروسية أبرد مكان في القطب الجنوبي حيث بلغت درجة الحرارة 89 درجة تحت الصفر (غيتي)

أين يقع أعلى شلال في العالم؟

تعتبر شلالات الملاك (Salto Angel) في فنزويلا أعلى شلالات في العالم، حيث يبلغ ارتفاعها 979 مترًا.

منظر جوي لشلالات الملاك التي تقع في ولاية بوليفار بمنطقة غران سابانا جنوبي شرقي فنزويلا (الفرنسية)

ما هو وزن الغلاف الجوي للأرض؟

إذا افترضنا أن الأرض عبارة عن كرة مسطحة تمامًا بضغط هواء يبلغ 9.65 × 10⁴ نيوتن لكل متر مربع على سطحها بالكامل، فإن الغلاف الجوي يزن 4.9 × 10¹⁸ نيوتن، أي حوالي 5 ملايين مليار طن.

الغلاف الجوي يزن حوالي 5 ملايين مليار طن (شترستوك)

لماذا تنقلب الحقول المغناطيسية للأرض كل مليون سنة تقريبا؟

يعتقد الآن أن الحقول المغناطيسية للأرض تنتج بواسطة نظام معقد من التيارات الكهربائية التي تدور في الجزء المنصهر من لب الأرض الحديدي.

وسبب وجود التيارات الكهربائية هو أن الحديد المنصهر موصل كهربائي جيد ويخضع للتقليب المستمر حيث يمرر حرارته للأعلى إلى الطبقة الصلبة التي تغطيه.

معدل انحراف الحقل الرئيسي للمجال المغناطيسي يحير العلماء (نوا)الحقول المغناطيسية للأرض تنتج بواسطة نظام معقد من التيارات الكهربائية التي تدور في الجزء المنصهر من لب الأرض الحديدي (مواقع لتواصل)

لذلك فإن تلك التيارات تنتج مجالًا مغناطيسيا بطريقة مماثلة للمغناطيس الكهربائي، لكن الأمر برمته أكثر تعقيدًا لأن المجال المغناطيسي يتفاعل مع التيارات الكهربائية ويستمر في تغيير نمط الحمل الحراري.

ويكون المجال المغناطيسي معقدًا داخل لب الأرض، ولكن لحسن الحظ، فإن التأثير الذي يشاهد في الخارج أقل من ذلك، وحقل الأرض الذي نقيسه على السطح يشبه إلى حد ما مجال مغناطيس قضيب حديدي يتذبذب ببطء. وهذا هو السبب في أن اتجاه الشمال المغناطيسي يتغير ببطء مع مرور الوقت.

المصدر : إندبندنت

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