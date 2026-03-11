تغطية مباشرةتغطية مباشرة,
الحرب على إيران مباشر.. أول هجوم منسق على إسرائيل وقصف شديد لضاحية بيروت
Published On 11/3/2026|
آخر تحديث: 12/3/2026 00:03 (توقيت مكة)
في اليوم الـ13 من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، قال مراسل الجزيرة إن إسرائيل تتعرض لهجوم صاروخي متزامن ومنسق من إيران وجنوب لبنان أسفر عن إصابة أشخاص ومبانٍ في شمال إسرائيل، وعقب هذا الهجوم المنسق شن الجيش الإسرائيلي غارات متتالية وشديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى مناطق في جنوب لبنان.