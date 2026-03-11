تغطية مباشرة,

الحرب على إيران مباشر.. أول هجوم منسق على إسرائيل وقصف شديد لضاحية بيروت

مباشر
epa12812374 A projectile crosses the sky over Tel Aviv, Israel, 11 March 2026, as siren sounds across central Israel. The Israeli military reported that it detected missiles launched from Iran following earlier US and Israeli strikes. Israel has extended restrictions on movement and limited public gatherings to 50 people in public spaces following the threat of ballistic missile launches from Iran. EPA/ABIR SULTAN
قد يحتوي هذا الفيديو أنماطا ضوئية أو صورا يمكن أن تسبب نوبات صرع أو عدم ارتياح لمن يعاني حساسيات بصرية
محمد بنكاسم
Published On 11/3/2026
|
آخر تحديث: 12/3/2026 00:03 (توقيت مكة)

حفظ

في اليوم الـ13 من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، قال مراسل الجزيرة إن إسرائيل تتعرض لهجوم صاروخي متزامن ومنسق من إيران وجنوب لبنان أسفر عن إصابة أشخاص ومبانٍ في شمال إسرائيل، وعقب هذا الهجوم المنسق شن الجيش الإسرائيلي غارات متتالية وشديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى مناطق في جنوب لبنان.