في اليوم الـ13 من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، قال مراسل الجزيرة إن إسرائيل تتعرض لهجوم صاروخي متزامن ومنسق من إيران وجنوب لبنان أسفر عن إصابة أشخاص ومبانٍ في شمال إسرائيل، وعقب هذا الهجوم المنسق شن الجيش الإسرائيلي غارات متتالية وشديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى مناطق في جنوب لبنان.