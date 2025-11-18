تغطية مباشرةتغطية مباشرة,
غزة مباشر.. اعتداءات بالقطاع والضفة ومجلس الأمن يقر مشروع القرار الأميركي
قد يحتوي هذا الفيديو أنماطا ضوئية أو صورا يمكن أن تسبب نوبات صرع أو عدم ارتياح لمن يعاني حساسيات بصرية
Published On 18/11/2025|
آخر تحديث: 01:35 (توقيت مكة)
في اليوم الـ39 من بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أقر مجلس الأمن الليلة مشروع قرار أميركي معدل يؤيد خطة ترامب بشأن غزة، بينما أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران مسيّرة إسرائيلية قرب مدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج، وتعرض حي التفاح شرقي مدينة غزة لقصف مدفعي إسرائيلي.