أصبحت "مودانيسا" اليوم رابع أكبر شركة تجزئة عبر الإنترنت بتركيا، حيث تبيع أكثر من ألف علامة تجارية للملابس عبر موقعها الإلكتروني، من الملابس الرياضية المحتشمة إلى المنتجات الراقية الأخرى.

تختال سيدة فاتنة ترتدي غطاء رأس وعباءة مرصعة بالمجوهرات عبر حديقة مشذبة الأعشاب وسط حشد مبهور، ويلتقط مؤثرو الموضة في تطبيق "إنستغرام" صوراً لبعضهم، وفي خلفية المشهد، تعزف سيدة موسيقى هادئة على آلة بيانو ضخمة.

هذا المشهد يشبه إلى حد كبير أي حدث آخر قد تشاهده خلال أسبوع لعروض الموضة، لكن ما يجعل عرض الأزياء هذا الذي تحتضنه إسطنبول مختلفا هو غياب الخمر وحضور الأزياء المحتشمة التي لا تُظهر الكثير من أجساد العارضات.

هذا ما كتبه موقع صحيفة التايمز (The Times) البريطانية عن عرض أزياء نظمته شركة "مودانيسا" (Modanisa) التي هي علامة تجارية للأزياء المحتشمة، وجزء من قطاع سريع النمو يلبي حاجة النساء المسلمات في عالم الموضة.

ووفقا لتقرير الموقع فإن ما كان يعتبر في الماضي سوقا منسية، يشهد ازدهارا بفضل القوة الشرائية للمسلمين المحافظين في بلدان مثل تركيا التي كانت النخبة التقليدية فيها علمانية.

صناعة الأزياء المحتشمة

ويقول الموقع إن القوة الشرائية المذكورة آنفا، وظهور منصة إنستغرام، ساهما في تحويل موضة الأزياء المحتشمة إلى صناعة يُتوقع أن تبلغ قيمتها 400 مليار دولار عالميًا بحلول عام 2024، أي ضعف ما كانت عليه عام 2014.

وتعتبر تركيا مركزا لتلك الموضة، وكذلك المملكة المتحدة، حيث يوجد العديد من المصممين والمستهلكين.

وبحسب الموقع فإن "مودانيسا" تروج للعلامات التجارية المحتشمة من جميع أنحاء العالم عبر منصتها الإلكترونية، وتنظم فعاليات أسبوع الموضة المحتشمة في لندن وإسطنبول والإمارات.

وقد أطلقت الشركة في إسطنبول عام 2011 برأسمال قيمته 500 ألف دولار، وحققت أرباحا معتبرة منذ عام 2018، وفي مايو/أيار 2019 اجتذبت استثمارا بقيمة 15 مليون دولار من شركة "غولدمان ساكس ومضة" (Goldman Sachs and Wamda).

وقد أصبحت "مودانيسا" اليوم رابع أكبر شركة تجزئة عبر الإنترنت في تركيا، حيث تبيع أكثر من ألف علامة تجارية للملابس عبر موقعها الإلكتروني، من الملابس الرياضية المحتشمة إلى المنتجات الراقية الأخرى.

عام 2015 بدأت الشركة توسيع أنشطتها لتشمل دولا خارج تركيا، وأصبحت المملكة المتحدة أحد أهم أسواق مودانيسا، حيث ارتفعت مبيعات منتجاتها خلال شهر رمضان والعيد هذا العام بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي.

حليمة عدن آشهر عارصة أزياء محجبة ظهرت على منصات عروض علامات تجارية عالمية شهيرة (الجزيرة)

تنوع

وأشار تقرير الموقع إلى التأثير الذي أحدثته تلك الموضة في عالم الأزياء المحتشمة، وقال إن إلقاء نظرة على صفحات بعض النساء اللائي يعتبرن مؤثرات في وسائل التواصل أو نظرة سريعة على أحد عروض الأزياء التي تنظمها مودانيسا، يظهر مدى التنوع الذي شهده عالم الأزياء المحتشمة مؤخرا.

وقال إن موضة الأزياء المحتشمة بدأت تستقطب قوة النجومية، ومن أبرز النجمات المحتشمات اللائي ظهرن مؤخرا حليمة عدن التي تعتبر أول عارضة أزياء محجبة في العالم تظهر على منصات عروض لعلامات تجارية عالمية شهيرة مثل "دولشي أند غابانا" (Dolce & Gabbana) و "ماكس مارا" (Max Mara)، وقد أحدثت صدمة في عالم صناعة الأزياء عندما استقالت في نوفمبر/تشرين الثاني، قائلة إنها لا تستطيع التوفيق بين عالم الموضة ومقتضيات دينها.