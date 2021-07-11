إذا كنت تريد أن تحظى بسفرة مريحة بالطائرة فإن اختيار الملابس المناسبة -خصوصا في الرحلات الطويلة- أمر مهم للغاية حتى لا تشعر بالضيق أو تتسبب بإزعاج الآخرين.

واستعرض موقع "برايت سايد" (Brightside) الأميركي في هذا التقرير قائمة الملابس والأشياء التي ينصح بعدم ارتدائها على متن الطائرة حتى تسير رحلتك بشكل جيد.

الملابس الضيقة

من المحتمل أن ارتداء سروال جينز ضيق عند السفر بالطائرة سيجعل رحلتك غير مريحة بالمرة، والأفضل هو ارتداء ملابس واسعة تساعد على تنشيط الدورة الدموية في كامل الجسم، لأن الرحلات الطويلة تزيد خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة (التي تحدث عادة في القدم)، وقد تتفاقم الحالة بسبب الملابس الضيقة.

وتميل أجسادنا إلى أن تصبح أكبر حجما عندما نكون على ارتفاع 42 ألف قدم في الجو، لذلك قد تصبح الملابس الضيقة ملتصقة بالجسد بشكل لا يطاق أثناء الرحلة.

هناك ملابس عليك ألا ترتديها أبدا للعمل مثل الجينز المثقوب (مواقع التواصل الاجتماعي)

العدسات اللاصقة

يختلف الهواء الموجود في الطائرة عن الهواء الموجود على الأرض، وذلك لأن هواء المقصورة يتم توزيعه، كما أن الارتفاعات العالية تؤدي إلى انخفاض الرطوبة، هذا الهواء الجاف قد يكون مؤذيا قليلا للعيون، خاصة من يرتدون العدسات اللاصقة، لهذا السبب ينصح بأن يرتدي الركاب نظاراتهم بدلا من العدسات.

الكعب العالي

نظرا لأن أغلب المطارات كبيرة وقد تحتاج إلى المشي داخلها مسافات طويلة فإن ارتداء الكعب العالي ليس فكرة جيدة، خاصة في حالات الطوارئ.

وفي الرحلات الطويلة تميل أقدامنا إلى الانتفاخ، لذا يفضل ارتداء الأحذية المريحة والواسعة.

في الرحلات الطويلة تميل أقدامنا إلى الانتفاخ لذا يفضل ارتداء الأحذية المريحة والواسعة (دويتشه فيله)

عدم ارتداء ملابس كافية

عادة ما تكون درجة حرارة الطائرة منخفضة، وقد تشعر بالبرد لأنك لا تتحرك، ومن الأفضل في هذه الحالة ارتداء ملابس كافية حتى تتمكن من التكيف مع درجة حرارة الطائرة، خاصة في الرحلات الطويلة.

الإكسسوارات المعدنية

يمكنك عبور المطار بشكل أسرع إذا اخترت عدم ارتداء الإكسسوارات المعدنية أو وضعها في حقيبة اليد قبل الصعود إلى الطائرة، يمكن أن ينطلق جرس الإنذار في جهاز كشف المعادن ويؤدي إلى تأخيرك عن موعد انطلاق الرحلة.

ملابس صعبة الخلع

من المرجح أنك لا تريد أن تضيع وقتا طويلا في خلع الثياب إذا كنت مضطرا إلى استخدام دورة المياه أثناء الرحلة، فالأمر لن يكون مريحا بالمرة، خاصة إذا تكرر الدخول إلى الحمام، فمن الأفضل أن ترتدي ملابس عملية جربتها سابقا في مثل هذه المواقف.

إذا كنت تريد أن تسير رحلتك بشكل جيد فالأفضل تجنب الملابس التي تحتوي عبارات أو رسومات مسيئة(بيكسابي)

العطور والكولونيا

قد لا تعجبك أثناء الرحلة رائحة عطر أحد المسافرين وتضطر إلى تحمل الأمر وقتا طويلا، والعكس صحيح، ويعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه أنواع محددة من العطور، وقد يكون أحد المسافرين مصابا بالربو، لذلك من الأفضل أن تؤجل وضع عطرك المفضل إلى ما بعد انتهاء الرحلة.

الأقمشة المسببة للحكة

هناك بعض أنواع الأقمشة المثيرة للحكة وغير المريحة عند ارتدائها لساعات طويلة، لذلك من الأفضل ارتداء أقمشة ناعمة قدر الإمكان حتى لا يحدث تهيج للبشرة.

الشعارات أو الرسومات المسيئة

إذا كنت تريد أن تسير رحلتك بشكل جيد فالأفضل تجنب الملابس التي تحتوي عبارات أو رسومات مسيئة، فقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى منعك من ركوب الطائرة إذا كنت ترتدي ملابس عليها محتوى يعاقب عليه القانون.