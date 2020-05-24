نادي الأسير: الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال الإسرائيلي يواجهون حرمانا مضاعفا

قال "نادي الأسير" الفلسطيني إن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواجهون هذا العام حرمانا مضاعفا جراء استمرار إدارة سجون الاحتلال في وقف زيارات عائلاتهم، مع انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) منذ شهر مارس/آذار الماضي.

وأضاف في بيان صحفي أن سلطات الاحتلال، ورغم ما أعلنته عن السماح للأسرى بالاتصال بعائلاتهم -في ظل وقف الزيارات- والذي جاء بعد ضغوط من المؤسسات الحقوقية، فإنها واصلت حرمان غالبيتهم من حقهم في الاتصال، علما أنها في الظروف الاعتيادية تحرم مئات العائلات من زيارة أبنائهم الأسرى بذرائع أمنية.

ولفت نادي الأسير إلى أنه من بين الأسرى قرابة 180 طفلا موزعين في سجون عوفر ومجدو والدامون يحرمهم الاحتلال من مشاركة عائلاتهم في العيد، إلى جانب 16 أمًّا، وهن من بين 39 أسيرة يقبعن في سجن الدامون، ويواصل الاحتلال كذلك حرمانهن من عائلاتهن وأبنائهن، إضافة إلى 26 أسيرا -وهم الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو- محرومين منذ قرابة أربعة عقود من عائلاتهم ومنهم من فقد والديه أو أحدهما، أو أشقاء لهم خلال سنوات الأسر، أقدمهم كريم يونس وماهر يونس، المعتقلان منذ عام 1983.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل منذ مطلع العام الجاري تنفيذ سياسة العزل الانفرادي بحق عدد من الأسرى، منهم عمر خرواط وحاتم القواسمة وأيمن الشرباتي، الذين يواجهون عزلا مضاعفا مع وقف زيارات المحامين التي تُشكل الوسيلة الوحيدة للأسير المعزول انفراديا للتواصل مع عائلته.

وبيّن نادي الأسير أن عدد الأسرى حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، بلغ قرابة 4700 أسير يقبعون في سجون الاحتلال، في حين بلغ عدد أسرى المؤبدات 541 أسيرا، من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم ومدته 67 مؤبدا.

ولفت إلى أن الأسير نائل البرغوثي يقضي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، مجموعها 40 عاما، قضى منها 34 عاما بشكل متواصل، وتحرر عام 2011 إلى أن أُعيد اعتقاله عام 2014.

وأضاف أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ نحو 400، في حين بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81 عاما)، وهو أكبر الأسرى سنا.