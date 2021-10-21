ما التفاصيل حول سلالة كورونا الجديدة "إيه واي 4.2" (AY.4.2)، وما الذي يحصل الآن بشأن كورونا، ولماذا ارتفعت الأعداد، ثم ما رأي الخبراء، وهل انخفضت فعالية اللقاحات؟

ما طبيعة سلالة كورونا الجديدة "إيه واي 4.2" (AY.4.2)؟

سلالة كورونا الجديدة "إيه واي 4.2" هي طفرة جديدة من سلالة دلتا قيد التحقيق في المملكة المتحدة، وهناك مخاوف من أنها يمكن أن تجعل الفيروس أكثر قابلية للانتقال، وذلك وفقا لتقرير في شبكة سي إن بي سي (CNBC).

ومع ذلك لا يزال هناك العديد من الأمور غير المعلومة حول هذه السلالة (تسمى أيضا متحور ومتغير وسلالة فرعية جديدة من دلتا)، ولم يطلق عليها اسم "المتحور المثير للقلق" حتى الآن.

وقال مسؤولو الصحة في حكومة المملكة المتحدة إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الطفرة تشكل خطرا أكبر على الصحة العامة من متغير دلتا، والذي يعد في حد ذاته أكثر عدوى من سلالة "كوفيد-19" الأصلية، وسلالة ألفا.

لكنهم قالوا إنهم يراقبون الطفرة عن كثب، فهي تمثل الآن 6% من حالات "كوفيد-19" بالمملكة المتحدة التي تم تسلسلها وراثيا في وقت تتزايد فيه الإصابات في البلاد بسرعة.

ويوم الجمعة الماضي، أصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تقريرا قالت فيه "لوحظ أن سلالة دلتا فرعية تم تحديدها مؤخرا على أنها AY.4.2 تتوسع في إنجلترا". وقالت الوكالة إنها تراقب النوع الفرعي، الذي يتضمن طفرات في بروتين السنبلة Spike: "إيه 222 في" (A222V) و"واي 145 إتش" (Y145H)، وهذا البروتين يستخدمه فيروس كورونا لدخول الخلايا.

هل لسلالة كورونا الجديدة "إيه واي 4.2" علاقة بارتفاع الإصابات في المملكة المتحدة وروسيا؟

يتم تشخيص سلالة كورونا الجديدة "إيه واي 4.2" في عدد متزايد من حالات "كوفيد-19" بالمملكة المتحدة، حيث يشير البعض إلى أنه قد يكون عاملا في الأزمة الصحية المتزايدة بالبلاد والتي دفعت بعض الأطباء إلى المطالبة بإعادة فرض قيود "كوفيد-19".

وتشهد المملكة المتحدة حاليا ارتفاعا مطولا ومثيرا للقلق في حالات "كوفيد-19″، حيث أبلغت عن ما بين 40 ألفا -50.000 ألف إصابة جديدة يوميا في الأسبوع الماضي، مما دفع الخبراء إلى التساؤل عن سبب تعرض المملكة المتحدة لفيروس كوفيد في الوقت الحالي.

وتم الإبلاغ عن أن سلالة كورونا "إيه واي 4.2" أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10-15% من سلالة دلتا الأصلية، وفقا لتقرير في صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) البريطانية، ولكن من السابق لأوانه القول على وجه اليقين ما إذا كان قد تسبب في ارتفاع عدد الحالات بالمملكة المتحدة.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، إن روسيا سجلت بعض حالات الإصابة بسلالة "إيه واي 4.2". ونقلت وكالة الإعلام عن كاميل خافيزوف، كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك وهي هيئة حكومية، قوله إنه من المحتمل أن تنتشر السلالة "إيه واي 4.2" على نطاق واسع.

مع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من مراقبة سلالة كورونا الجديدة "إيه واي 4.2″، فإنه لم يتم تصنيفها على أنها "متغير قيد التحقيق" (variant under investigation) أو "متغير مثير للقلق" (variant of concern) من قبل منظمة الصحة العالمية، أي أنه لم يتم تحديده على أنه يحتوي على تغييرات جينية متوقعة للتأثير على خصائص الفيروس مثل القابلية للانتقال أو شدة المرض أو الهروب المناعي أو الهروب التشخيصي أو العلاجي.

كما لم يتم تأكيد أنه يسبب انتقالا كبيرا للمجتمع. ومع ذلك، يمكن أن يتغير هذا الوضع بعد مزيد من المراقبة واستمراره بالظهور في عدد متزايد من الحالات.

من جهته، قال أندرو بولارد، رئيس مجموعة أكسفورد للقاحات التي ساعدت في تطوير لقاح أسترازينيكا-أكسفورد (astrazeneca oxford)، يوم الأربعاء إن السلالة الجديدة لن تغير صورة كوفيد.

وقال بولارد لراديو "بي بي سي" (BBC) ونقلته رويترز: "اكتشاف المتغيرات الجديدة مهم بالطبع لرصده، لكنه لا يشير إلى أن البديل الجديد سيكون البديل التالي ليحل محل دلتا".

ويرى مدير معهد علم الوراثة في جامعة كاليفورنيا فرانسوا بالو أن هذه السلالة الجديدة لا تزال نادرة ولا يبدو أنها تشكل المخاطر التي تطرحها السلالات الأخرى، وفق تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته قال أستاذ المناعة في إمبريال كوليدج لندن، داني ألتمان، لشبكة "سي إن بي سي إن" السلالة الفرعية "إيه واي 4.2" تحتاج إلى المراقبة.

وأضاف أنه نظرا لأن دلتا أصبحت الآن الطفرة السائدة في العديد من المناطق منذ حوالي 6 أشهر ولم تتم إزاحتها بواسطة أي متغيرات أخرى، فقد كان الأمل في أن دلتا ربما تمثل أداء الطفرة الذروة الذي يمكن أن يحققه الفيروس. وحذر من أن "إيه واي 4.2" قد يبدأ في إثارة الشكوك حول هذا التأكيد.

مناطق متعددة في العالم تشهد ارتفاعا في الإصابات

سجلت روسيا، اليوم الخميس، 1036 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، فضلا عن رصد 36 ألفا و339 إصابة جديدة، في زيادة قياسية دفعت السلطات إلى إعادة فرض بعض القيود الصحية.

وأعلن رئيس بلدية موسكو إلزام كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما ولم يتلقوا اللقاح المضاد لمرض "كوفيد-19" بعدم مغادرة منازلهم لمدة 4 أشهر، ووافقت الحكومة على تعطيل العمل لمدة أسبوع لمكافحة زيادة سريعة في الإصابات قال الكرملين إن سببها بطء حملة التطعيم.

وفي شمال الصين تستعد مناطق لمزيد من قيود مكافحة "كوفيد-19" بسبب موجة من حالات الإصابة تثير مخاوف من تفش أوسع نطاقا، وطبقت 3 مناطق إغلاقات في حين أوقفت بعض المدارس الدراسة وأرجأت شركة لصناعات الطيران والفضاء العمل على مشروع صاروخ.

البؤرة الجديدة التي تشمل بالأساس الشمال والشمال الغربي للبلاد امتدت إلى العاصمة بكين وإقليم خبي المجاور، حيث تعهد المسؤولون بفرض إجراءات صارمة لمكافحة الفيروس فيما يكثفون الجهود للاستعداد للألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في فبراير/شباط.

وقالت شركة صناعات الطيران والفضاء "إكسبيس" المدعومة من الحكومة إنها أرجأت العمل في مهمة تتضمن الصاروخ "كوايشو 1-إيه" في جيوتشوان، حيث تطلق البلاد الصواريخ بصورة متكررة، في إطار جهود السيطرة على الجائحة. وطلب من الموظفين الدخول في "شبه إغلاق" وتجنب الاتصال بالعالم الخارجي.

ويوم الثلاثاء، قالت تقرير لرويترز إن إصابات فيروس كورونا في هولندا قفزت بنسبة 44% في أسبوع، مما اضطر العديد من مستشفيات البلاد لتقليص الرعاية الاعتيادية من أجل استقبال العدد المتزايد من إصابات "كوفيد-19".

وأظهرت بيانات رسمية أن الإصابات وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ نهاية يوليو/تموز لتبلغ 25 ألفا و751 إصابة، مسجلة ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد تخفيف الكثير من إجراءات التباعد الاجتماعي في هولندا الشهر الماضي.

وفي ألمانيا أعلن معهد "روبرت كوخ"، اليوم الخميس، استمرار زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا لليوم الثامن على التوالي.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار 7 أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 85.6، فيما كان يبلغ أمس الأربعاء 80.4، وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 67.

ما تفسير ارتفاع الإصابات؟

الأمر ليس واضحا تماما، وقد يكون نتيجة تخفيف إجراءات الإغلاق في العديد من دول العالم، وانخفاض معدلات التطعيم، بالإضافة لاحتمالية أن سلالة "إيه واي 4.2" أكثر عدوى.

تفسير آخر محتمل هو الانتقال عبر الأطفال، إذ قال رئيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية ديفيد بريور إنه من المحتمل أن يصيب الأطفال في سن المدرسة كبار السن الذين تتضاءل مناعتهم التي أكسبهم اللقاح إياها، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة بلومبيرغ الأربعاء.

وذكر بريور في مقابلة بمؤتمر حول الصحة في بوسطن: "من السابق لأوانه قول ذلك، لكن هذا ما نعتقد أنه التفسير الأكثر ترجيحا".

من جهته، كتب سكوت جوتليب، المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، عبر تويتر أن هناك حاجة إلى "بحث عاجل" لتحديد ما إذا كانت سلالة دلتا الجديدة "إيه واي 4.2" التي تمثل 8% من الحالات التي ظهر تسلسلها مؤخرا في المملكة المتحدة، أكثر قابلية للانتقال وأكثر قدرة على الإفلات من الدفاعات المناعية.

كما يعزو بعض العلماء الارتفاع الحالي بالإصابات إلى ضعف تلقيح القاصرين وانخفاض مناعة المسنين المطعمين بشكل مبكر جدا.

هل هناك انخفاض في فعالية لقاحات كورونا؟

الجواب صحيح أنه لوحظ مؤخرا انخفاض طفيف في فعالية لقاحات "كوفيد-19" على مدار أشهر لدى عموم السكان، لكن نسبة الحماية التي توفرها لا تزال مرتفعة. وفي الوقت الحالي، يوصى بجرعة معززة لفئة معينة من الناس.

وفي تقرير نشرته صحيفة "ليبراسيون" liberation الفرنسية، يقول الكاتب فلوريان غوتيار إنه حسب دراسات لا يبدو أن ظهور كل من سلالة ألفا وبيتا المتحورة قد غير النتائج كثيرا، مع انخفاض هامشي في الفعالية أكثر مما كان متوقعًا في البداية. ولكن هذا الأمر قد لا ينطبق على السلالة دلتا، حيث تشير بيانات بريطانية منشورة في مجلة نيتشر إلى انخفاض في فعالية لقاحات "كوفيد-19" ضدها بنسبة 10% إلى 13% بالنسبة لفايزر (Pfizer) و16% بالنسبة إلى أسترازينيكا (مقارنة بفعاليتها ضد المتحور ألفا).

تعد هذه الملاحظات الميدانية ضرورية لإعادة النظر في الكم الهائل للبيانات التجريبية حول تطور المناعة التي يمنحها التطعيم حسب السياق. من المؤكد أن عدد الأجسام المضادة يتراجع خلال 6 أشهر، لكن الأجسام المضادة ليست السلاح الوحيد لجهاز المناعة، فهناك أيضا الخلايا المسؤولة عن الذاكرة المناعية (والقدرة على الاستجابة بسرعة في حالة الإصابة بعدوى جديدة) التي تتطور لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات.

ولكن حتى عندما تفشل الأجسام المضادة في وقف العدوى، تظل مناعة الأشخاص الذين تلقوا التطعيم مسلحة بشكل أفضل ضد الفيروس. لهذا السبب، تكون العدوى لدى الأشخاص المصابين الذين تلقوا التطعيم أكثر اعتدالا وتكون قدرتهم على التخلص من الفيروس أكبر وأسرع، حسب ما توضحه دراسة نُشرت في أوائل سبتمبر/أيلول في مجلة "ذا لانسيت" (Lancet)، ونقلتها ليبراسيون.

وقال الكاتب إنه في نهاية شهر أغسطس/آب، أوصت الهيئة العليا للصحة في فرنسا بجرعة ثالثة من اللقاح لمن تزيد أعمارهم على 65 عاما وأولئك المعرضين للخطر بعد فترة 6 أشهر على الأقل من تلقي الجرعتين، نظرا لأن انخفاض فعالية التطعيم كان أكثر وضوحا لدى هذه الفئة من السكان. وفي الوقت الحالي، لا يبدو أن البيانات المتاحة تبرر توسيع نطاق الجرعة الثالثة لتشمل فئات أخرى من السكان.