‫كل ما تريد معرفته عن المضادات الحيوية

تعتبر المضادات الحيوية من أكثر ‫الأدوية التي يصفها الأطباء، وهي تعمل على قتل البكتيريا المسببة ‫للمرض، لكنها ليست علاجا لجميع الأمراض.

وأوضح الأمين العام للجمعية الألمانية للطب ‫الباطني البروفيسور أولريش فولش أن المضادات الحيوية هي أدوية تؤثر على حياة البكتيريا، أو ‫بمعنى آخر تقتل مسببات الأمراض وتمنع نموها.

‫وأضاف فولش أن المضادات الحيوية تساعد فقط في علاج الأمراض التي تسببها ‫البكتيريا، مثل التهاب اللوزتين والالتهاب الرئوي والتهاب المثانة ‫والتهاب السحايا، في حين ليس لها تأثير على العدوى التي تسببها ‫الفيروسات، وبالتالي فهي لا تساعد في علاج الإنفلونزا.

‫ومع ذلك، يمكن للبكتيريا أن تهاجم الجسم بسهولة وتتكاثر بسبب ضعف الجسم ‫الناجم عن عدوى فيروسية، فعلى سبيل المثال العدوى الفيروسية في الرئة ‫تؤدي في نهاية المطاف إلى الإصابة بالتهاب رئوي بكتيري، لذلك قد يكون ‫من الضروري في بعض الأحيان تعاطي المضادات الحيوية حتى في حالات العدوى ‫الفيروسية.

‫أكثر من 80 مادة

‫من جانبها، أشارت الصيدلانية الألمانية أورسولا زيلربيرغ إلى أن أكثر ‫من 80 مادة نشطة مختلفة تستخدم كمضادات حيوية، نظرا لأنه ليس كل مضاد ‫حيوي يقتل أي نوع بكتيريا.

‫وأوضحت زيلربيرغ أن المضادات الحيوية واسعة المدى تعمل ضد العديد من ‫مسببات الأمراض، في حين تعمل المضادات الحيوية محدودة المدى على قتل ‫مجموعة معينة من البكتيريا.

‫ويحدد الطبيب نوعية المضاد الحيوي الذي يتعين على المريض تعاطيه ‫اعتمادا على مسبب المرض وشدة العدوى.



ويتعين على المريض إخبار الطبيب ‫عما إذا كان يتعاطى أدوية بشكل منتظم، لأن بعض المضادات الحيوية ‫تسبب مضاعفات مع أدوية معينة.

آثار جانبية

‫‫وأشارت زيلربيرغ إلى أن المضاد الحيوي قد تكون له آثار جانبية ‫مثل آلام في المعدة والإسهال والغثيان، فضلا عن ظهور استجابة تحسسية على ‫الجلد، مثل الاحمرار أو الحكة أو عدوى فطرية مهبلية لدى الفتيات والنساء.

‫وشددت زيلربيرغ على ضرورة الالتزام الصارم بكيفية تعاطي المضاد الحيوي ‫المحددة من قبل الطبيب، موضحة أن تعاطي المضاد الحيوي ثلاث مرات باليوم ‫يعني تعاطيه كل 8 ساعات.

‫كما يجب الالتزام بالمدة المحددة، فإذا كان من المقرر تعاطي المضاد ‫الحيوي لمدة خمسة أيام فإنه يجب تعاطيه طوال هذه الفترة، ولا يجوز إيقافه ‫حتى مع الشعور بتحسن بعد يومين فقط، لأنه من الممكن ألا يتم القضاء ‫على البكتيريا بشكل كامل.

وينصح فولش بعدم تناول الحليب أو أي من منتجاته لمدة ساعتين قبل تعاطي ‫المضاد الحيوي وساعتين بعده، تفاديا لحدوث مشاكل بالجهاز الهضمي، في حين ‫يعد الماء أفضل مشروب لتعاطي المضاد الحيوي.

‫وشددت زيلربيرغ على ضرورة التخلص من المضاد الحيوي المتبقي وعدم تخزينه ‫بغرض استخدامه فيما بعد أو حتى لنقله إلى مرضى آخرين.