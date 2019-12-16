6 أسباب للإصابة بالجاثوم

قالت الأستاذة المساعدة فوسون دوماتش عضوة الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الصحية التركية إن التوتر وقلة جودة النوم من أبرز أسباب ظاهرة شلل النوم أو ما يعرف بـ"الجاثوم".

وأضافت فوسون دوماتش خلال حديثها للأناضول أن الظاهرة المذكورة تحدث لدى الشخص النائم، حيث يستيقظ جزئيا ويصبح واعيا لمحيطه ولكنه يكون غير قادر على التحرك وكأنه مشلول.

وعادة ما تحدث ظاهرة شلل النوم أثناء مرحلة حركة العين السريعة من النوم، وهي المرحلة التي تحدث فيها الأحلام.

وأشارت فوسون دوماتش إلى أن هذه الظاهرة تظهر عند الأشخاص السليمين صحيا أيضا، وقد تؤدي إلى القلق والخوف من النوم، وفي حال تطور به الأمر لأكثر من هذا يجب أن يراجع الشخص طبيبا مختصا في الأعصاب أو الحالات النفسية.

وأوضحت أن الظاهرة تبدأ عموما خلال مرحلتي الطفولة والمراهقة، وتابعت أن "أبرز أسباب ظاهرة شلل النوم هي:

1- الإرهاق المزمن.

2- النوم غير المنتظم.

3- قلة النوم.

4- التوتر.

5- تناول الكحول.

6- تناول كميات كبيرة من الكافيين.

وأفادت بأن ظاهرة شلل النوم الذي لا ترافقه أي حالات أو أمراض أخرى لا تستوجب المعالجة الطبية، ويمكن تفاديها عبر تنظيم أوقات النوم، وتجنب التوتر وقلة النوم، وممارسة الأنشطة التي تساعد على الاسترخاء قبل النوم.