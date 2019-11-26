بين الحياة والموت.. ما الذي يشعر به المرء عندما يكون في غيبوبة؟

يحاول العلماء منذ سنوات التوصل إلى ما يشعر به الشخص عند دخوله في غيبوبة بعد تعرضه لحادث ما، مما يجعله بين الحياة والموت.

في هذه الأثناء يحاول العلماء منذ سنوات التوصل إلى ما يشعر به الشخص عند وقوعه في مثل هذه الحالة، وكيف يمكن مساعدته، لا سيما أن مهمة التواصل بوعي مع هؤلاء تكاد تكون مستحيلة.

وفي هذا التقرير الذي نشرته صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" الروسية، تحدثت الكاتبة، يوليا إليينا، عن الأشياء التي يشعر بها المريض عندما يكون في حالة غيبوبة.

ميت أم على قيد الحياة؟

أشارت الكاتبة إلى أن حوالي 230 ألف شخص سنويا يدخلون في أوروبا في حالة غيبوبة، يبقى حوالي 30 ألف منهم في تلك الحالة لفترة طويلة، وأحيانا تلازمهم تلك الحالة طيلة حياتهم.

وفي الواقع، يعد الرقم مفزعا ويزداد عاما بعد عام بسبب بعض التجارب الطبية. وعموما، ارتفع عدد هؤلاء المصابين في القرن العشرين عندما تم اختبار ابتكارين اخترعهما العلماء، وهما جهاز مزيل الرجفان، الذي يستخدم في معالجة اضطرابات دقات القلب، وجهاز تنفس اصطناعي يمكنه التنفس بدلا من المريض.

230 ألف شخص في أوروبا يدخلون في حالة غيبوبة سنويا (غيتي)

في 19 ديسمبر/كانون الأول عام 1999، اصطدم الطالب الكندي سكوت روتلي البالغ من العمر 26 عاما بسيارة شرطة كانت تطارد المجرمين في مفترق طرق. وجراء ذلك الحادث، أصيب روتلي بتلف في الدماغ ودخل في حالة غيبوبة عميقة دامت حوالي 12 عاما، انتهت بوفاته بسبب انتقال عدوى له، رغم أن والديه كرسا حياتهما لرعايته وقراءة الكتب له وتشغيل التلفاز في غرفته.

في هذا الصدد، لاحظ والدا روتلي قبل وفاته أن ابنهما يحرك أصابعه عند وضع أغانيه المفضلة، وحاولا إقناع الأطباء بذلك. ونتيجة لذلك، قرر موظفو المستشفى اللجوء إلى اختصاصي علم الأحياء العصبي الذي يدير مختبر إصابات الدماغ والأمعاء العصبية في جامعة أونتاريو الغربية، أدريان أوين.

ورغم الشكوك التي تجول في ذهن أوين، فإنه وافق على التحقق من وظيفة دماغ المريض باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، ونجح العلماء آنذاك لأول مرة في إقامة اتصال حقيقي مع شخص محبوس في جسده، ولكن يحافظ في الوقت نفسه على قدراته العقلية.