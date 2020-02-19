الأزمة المالية بلبنان.. إقفال مئات المؤسسات وتسريح أكثر من 25 ألف عامل

عفيف دياب-بيروت

يقف علي الأسعد حائرا بعد أن استغنى عنه عمله، يمضي الشاب الثلاثيني جل وقته بين الجلوس على مقعد عند الواجهة البحرية للعاصمة اللبنانية بيروت، وبين البحث عن عمل بعد أن دخل في قائمة "الشباب العاطلين عن العمل".

يقول علي للجزيرة نت إن تسريحه من العمل نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بلبنان، وإن المؤسسة التي كان يعمل لديها "طردته" مع عدد من العمال دون تقاضي بدلات الصرف التعسفي أو تعويضات عن سنوات العمل لديها، وإن ملجأه الوحيد هو القضاء حيث يأمل أن ينال حقه.

وعلي الأسعد ليس اللبناني الوحيد في هذا الإطار، بل هناك آلاف أمثاله طردوا من أعمالهم خلال الأشهر الستة الماضية وما بعد إجراءات المصارف بالحد من سحب الودائع وتراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية وارتفاع أسعار مختلف الأصناف والأنواع بما نسبته 50%. ووفق دراسات لمؤسسات إحصائية في لبنان، فإن التوقعات أن يسجل العام 2020 أكثر من 250 ألف عاطل عن العمل.

فمعدلات البطالة في تزايد يوميا مع تسجيل إقفال مئات المؤسسات التجارية والسياحية والحرفية ومصانع صغرى وتعثر شركات وسطى، ومخاطر تواجه استمرار الشركات الكبرى.