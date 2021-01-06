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بعد انتهاء تصويره بين تركيا وقطر.. عرض مسلسل "انتظرتك كثيرا" قريبا

أوزجان دينيز وإيرام هيليفجي أوغلو بطلا المسلسل التركي "انتظرتك كثيرا" (مواقع التواصل الاجتماعي)
أوزجان دينيز وإيرام هيليفجي أوغلو بطلا المسلسل التركي "انتظرتك كثيرا" (مواقع التواصل الاجتماعي)
محمد الشياظمي - الدوحة
6/1/2021-|آخر تحديث: 6/1/202102:00 PM (مكة المكرمة)

في تجربة هي الأولى من نوعها، أنهى فريق إنتاج مسلسل "انتظرتك كثيرا" التركي، للمخرج شاهين ألتوغ، تصوير مشاهده بالدوحة، ليكمل بقية أحداث المسلسل بتركيا، ومشاهد أخرى في أذربيجان، في انتظار عرضه على قناة "ستار تي في" (Star TV) التركية مساء كل جمعة، التي بدأت بعرض الإعلان الترويجي للمسلسل، قبيل عرضه في منتصف يناير/كانون الثاني الجاري.

ويلعب دور البطولة في المسلسل الممثل أوزجان دينيز في دور رجل الأعمال "قادر إيرين" الذي أسس حياته وحيدا وبعيدا عن عائلته بالدوحة، إثر خلافه مع زوج والدته، والممثلة إيرام هيليفجي أوغلو في دور المصورة "آيليز" التي كبرت من دون أب وعلاقتها بوالدتها شائكة، وجاءت إلى الدوحة في رحلة عمل، ليجسدا قصة حب حقيقية دارت أحداثها بين أذربيجان وقطر وتركيا.

ومن بين أبرز الأعمال التي سطع فيها نجم الممثل أوزجان دينيز، مسلسل "جواز السفر" وقصر الحب" و"لعبة القدر" وأيضا "عروس إسطنبول" و"ليلة من حزيران" و"الوردة السوداء"، أما الممثلة إيرام هيليفجي أوغلو فتميزت بأدوارها في مسلسل "بنات الشمس" ومسلسل "اشرح أيها البحر الأسود" وكذلك "وادي الذئاب"، و"شرطة بهزات".

نجوم المسلسل

وبعودته في مسلسل "انتظرتك كثيرا"، الذي يتوقع أن يحل مكان مسلسل "بابل" لخالد أرغنتش، الذي أوقف بثه لضعف نسب مشاهدته، يكون الممثل التركي أوزجان دينيز قد وضع نهاية لغيابه عن ساحة الدراما التركية لما يقرب من عامين، بعد نجاح عمله الأخير "عروس إسطنبول" على مدار 3 مواسم.

ويرى مخرج المسلسل شاهين ألتوغ، أن حياة قادر (أوزجان دينيز) وآيليز (إيرام هيليفجي أوغلو)، كانت متداخلة مع بعضها بعضا لفترة طويلة، لتتقاطع يوما ما مع مصادفات ممتعة من تدبير القدر، دوّنتها مشاعر الحب التي جمعت الشخصيتين.

كما يشارك في فريق عمل المسلسل عدد من الممثلين اللامعين، الذين لعبوا أدوارا في عدد من المسلسلات التي عرضت مؤخرا، ونالت إعجاب جمهور الدراما التركية، من بينهم إيلهان شين ونيهان بويوكوجاك ويلديز كولتور وجانار شاهين.

وتعتبر المنتجة التنفيذية للمسلسل، نورسال شيماء أوزتورك أن اختيار تصوير بعض المشاهد في الدوحة، يعود لروعة المدينة وثقافة تنوعها، كما مكنت من تجسيد روح السيناريو بطريقة رائعة، بمشاركة ممثلين قطريين ومن جنسيات مختلفة عربية وآسيوية.

وقالت في تصريح للجزيرة نت "إن الصداقة التركية القطرية، شجّعت فكرة تنويع مشاهد المسلسل بين تركيا وقطر، وآمل أن يكون هذا العمل مقدمة لأعمال أخرى مقبلة، تعكس الروح التي تميزت بها الدراما التركية التي ترتبط بالشرق ارتباطا وثيقا".

مشاهد التصوير تنوعت بين أشهر الأماكن بالدوحة، من بينها سوق واقف وحديقة الشيراتون والحي الثقافي كتارا (مواقع التواصل)

أجواء مناسبة

وتنوعت مشاهد التصوير بين أشهر الأماكن في قطر، والتي تمزج بين الحياة الحديثة والقديمة للمجتمع القطري، ومن بينها سوق واقف وحديقة الشيراتون والحي الثقافي "كتارا"، ومتحف قطر الوطني، ومتحف الفن الإسلامي، ومدينة مشيرب وزكريت، وفندق كيمبينسكي، ومطعم "شاذلي"، أحد أبرز المطاعم التركية المعروفة في قطر.

ونشر بطلا العمل أوزجان دينيز وإيرام هيليفجي أوغلو صورا لهما على إنستغرام أثناء وجودهما في عدد من الفضاءات السياحية بالدوحة وفي مناطق صحراوية، كذلك نشر الممثل دورول بازان صورا له خلال تجوله في سوق الصقور، كما حضر الفريق حفل زفاف قطريا، من المتوقع أن يكون ضمن مشاهد المسلسل.

وكتبت إيرام هيليفجي أوغلو أن الأجواء التي رافقت التصوير كانت رائعة، وأن من حظ العمل أن صادف طقسا رائعا، أما الممثل دينيز فقال إن الدوحة مكان مناسب للتصوير، وهناك عدد من المواقع تعكس تراث قطر، وفيها تستطيع أن تجد أشياء لا يمكنك إيجادها في مكان واحد لصنع الدراما.

وزار سفير تركيا في قطر مصطفى كوكصو موقع تصوير المسلسل في متحف قطر الوطني، والتقى بطلي المسلسل الممثل أوزجان دينيز والممثلة إيرام هيليفجي أوغلو، كما استقبل وزير الثقافة والرياضة في قطر صلاح بن غانم العلي فريق عمل المسلسل.

وقد اهتمت وسائل الإعلام في تركيا بمسلسل "انتظرتك كثيرا"، حيث تصدر عناوين الصحف كأول مسلسل تركي يصور في قطر، في حين يتوقع أن يتصدى له نقاد الدراما فور عرض أولى حلقاته على قناة "ستار تي في".

المصدر : الجزيرة

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