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طرق معبدة وتحصينات جديدة.. كيف تطورت إنشاءات موقع عسكري إسرائيلي على ساحل رفح؟

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SOUTHERN ISRAEL, ISRAEL - OCTOBER 29: An Israeli soldiers stands on a tank near the border with the Gaza Strip on October 29, 2025 in Southern Israel, Israel. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ordered "immediate, powerful" strikes on Gaza Tuesday, after his office accused Hamas of violating the terms of the ceasefire agreement for returning remains that Israel says do not belong to any of the 13 unaccounted for hostages. The announcement of strikes followed reports of fighting in Rafah near the "yellow line" demarcating territory under IDF control in Gaza, according to the US-brokered ceasefire agreement that came into affect on October 10. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
جندي إسرائيلي يقف على دبابة في رفح قرب الحدود مع قطاع غزة في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 (غيتي)
وحدة المصادر المفتوحة
Published On 4/8/2026

أظهرت مشاهد نشرها صحفي إسرائيلي تفاصيل موقع عسكري مستحدث أقامه جيش الاحتلال على أنقاض القرية السويدية قرب ساحل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بمحاذاة الحدود المصرية، موثقة تحصيناته والبنية التحتية التي أنشئت داخله.

وتتقاطع هذه المشاهد مع صور أقمار صناعية حديثة -حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة- تكشف انتقال الموقع من مرحلة الإنشاء الأولية إلى مرحلة أكثر تطورا، شملت توسع أعمال التجريف، وتعبيد الطرق والساحات، وإنشاء تحصينات وبنية تحتية جديدة.

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مشاهد ميدانية

تُظهر المشاهد الميدانية المتداولة العلم الإسرائيلي مرفوعا فوق دشمة خرسانية ونقطة مراقبة تطل مباشرة على الساحل، تحيط بها سواتر ترابية وأسلاك شائكة. كما يرصد المقطع امتداد سلسلة من الغرف الخرسانية المحصنة ونقاط مراقبة مرتفعة موزعة على طول الشريط الساحلي.

وفي أجزاء أخرى من الموقع، تظهر ساحة واسعة معبدة بالأسفلت، تحيط بها سواتر ترابية مرتفعة مزودة بأدراج حجرية تؤدي إلى مواقع الحراسة، إلى جانب مدخل سفلي يمتد داخل الساتر. كما تُظهر المشاهد أبراج اتصالات مرتفعة ومباني، إضافة إلى جدران خرسانية تفصل أجزاء الموقع، وساحة اصطفاف تضم عددا من المركبات العسكرية.

توسع أعمال التجريف والرصف

وتُظهر المقارنة بين صور الأقمار الصناعية الحديثة -الملتقطة في 15 و25 يوليو/تموز الماضي- توسعا في عمليات تجريف التربة، وتعبيد طرق وساحات بالأسفلت، مقارنة برصد سابق عملت عليه وحدة المصادر المفتوحة.

كما أضيف ملحق ترابي جديد يلي الساتر، ويظهر من الصورة أن أعمال الرصف على الطريق الموازي للسياج الحدودي في رفح لا تزال جارية، حيث أظهرت الصورة وجود الآليات الهندسية التي تعمل في الموقع المشار إليه.

وتتسق هذه التغيرات مع ما يظهر في المشاهد الميدانية، التي توثق عناصر البنية التحتية التي لم يكن بالإمكان تمييز تفاصيلها من الصور الفضائية وحدها.

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وكشف الرصد السابق للوحدة بدايات إنشاء الموقع العسكري، إذ أظهرت صور التُقطت في 2 يونيو/حزيران الماضي بدء إنشاء الموقع فوق أنقاض القرية السويدية، بمساحة بلغت نحو 110 أمتار طولا و85 مترا عرضا.

وفي مطلع يوليو/تموز المنقضي، بدأت أعمال إنشاء ساتر ترابي توسع تدريجيا خلال الأسابيع التالية.

مقارنة توثق تطور إنشاء الموقع العسكري بين 2 يونيو/حزيران و15 يوليو/تموز 2026
مقارنة توثق تطور إنشاء الموقع العسكري بين 2 يونيو/حزيران و15 يوليو/تموز 2026 (بلانت)

كما رصدت الصور إنشاء ساتر ترابي متعرج، امتد تدريجيا عبر أراض مفتوحة وزراعية في مواصي رفح، ليصل إلى نحو 2650 مترا بحلول منتصف يوليو/تموز، متجاوزا الخط الأصفر الظاهر في الصور، ومقتربا من تجمعات النازحين.

مقارنة توثق امتداد الساتر الترابي في مواصي رفح بين 1 و15 يوليو/تموز 2026
مقارنة توثق امتداد الساتر الترابي في مواصي رفح بين 1 و15 يوليو/تموز 2026 (بلانت)

وتُظهر المقارنة بين المشاهد الميدانية والصور الفضائية أن الموقع شهد خلال أقل من شهرين انتقالا من نقطة إنشائية أولية إلى موقع يضم تحصينات خرسانية وسواتر ترابية وطرقا معبدة وساحات مخصصة لتمركز الآليات وأبراج اتصالات.

المصدر: الجزيرة

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