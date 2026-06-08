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موسكو تعطل آلاف الكاميرات وتشدد الحراسة على بوتين بعد اغتيال خامنئي

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epa13018450 A woman take a selfie in front on a TV screen as Russian President Vladimir Putin's attends the 29th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) in St. Petersburg, Russia, 05 June 2026. The 29th St.Petersburg International Economic Forum runs from 03 to 06 June 2026. EPA/ANATOLY MALTSEV
مدة الفيديو 06 دقيقة 53 ثانية 06:53
Published On 8/6/2026

بعد مرور عدة أشهر على اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي، كشفت الصحافة العالمية عن إجراءات احترازية فورية اتخذتها السلطات الروسية لحماية الرئيس فلاديمير بوتين وكبار مساعديه.

فحسب  ما نقلته "الفايننشال تايمز" عن مصادر مطلعة فإن أجهزة الأمن الروسية أغلقت أجزاء من شبكة المراقبة الخاصة بحماية  بوتين ومساعديه عقب اغتيال خامنئي.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر أن النظام المنفصل عن نحو 300 ألف كاميرا تراقب العاصمة موسكو "لم يعد تشغيله إلا بعد فحصه بدقة سعيا لعزله عن الإنترنت"، وأن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف حذر موظفيه من أن جهاز المراقبة الروسي الضخم "أصبح نقطة ضعف في عملهم".

أما في بريطانيا فتحدثت صحف عالمية عن مشكلة جديدة يواجهها المسافرون البريطانيون في المطارات الأوروبية بسبب بدء تطبيق الاتحاد الأوروبي قانون الدخول والخروج الجديد، فيما أشارت أخرى لنمو اقتصاد كوريا الشمالية بشكل لافت رغم العقوبات الغربية المشددة المفروضة عليه.

فقد ذكرت "التايمز" البريطانية أن البريطانيين قد يواجهون فترات انتظار طويلة تصل إلى 6 ساعات في المطارات الأوروبية خلال الصيف بعد بدء العمل بالقانون الأوروبي الجديد المتعلق بالدخول والخروج.

ونقلت عن مسؤولين في قطاع المطارات أن الإجراءات الجديدة التي تشمل تسجيل البيانات والبصمات وصور الوجه للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي "تسببت بالفعل في تأخر بعض المسافرين لنحو 6 ساعات في هذه الإجراءات"، وأن بعضهم "لم يتمكن من اللحاق برحلته".

كما أكدت شركات الطيران للصحيفة أنها لن تؤخر مواعيد الرحلات انتظارا للركاب العالقين في نقاط التفتيش.

epa05013901 Airline passengers queue at check-in counters at Sharm el-Sheikh airport, in Sharm el-Sheikh, Egypt, 06 November 2015. Airlines will begin flying stranded British tourists home 06 November after the government in London permitted flights from Egypt's Sharm el-Sheikh resort to resume. Earlier, British Prime Minister David Cameron maintained that the crash of a Russian passenger jet, which killed 224 people in Egypt, was 'more likely than not' caused by a bomb, despite Russian and Egyptian leaders' calls for all sides to await results of an official investigation. EPA/KHALED ELFIQI
بعض الركاب البريطانيين تأخر 6 ساعات عن موعد رحلته بسبب الإجراءات الأمنية الجديدة  (الأوروبية-أرشيف)

كوريا الشمالية تتجاوز العقوبات

وفي موضوع مثير قالت "وول ستريت جورنال" ، إن اقتصاد كوريا الشمالية يشهد نموا لافتا رغم العقوبات الدولية المشددة المفروضة على البلاد، وذلك بسبب مبيعات الأسلحة لروسيا والدعم المالي والتجاري من الصين وقدرة بيونغ يانغ على تجاوز القيود المفروضة على وارداتها من الطاقة والمواد الأساسية.

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وفي مؤشر على هذا النمو الملحوظ، أشارت الصحيفة إلى أن السلطات أطلقت مشروعات واسعة منها تشييد 10 آلاف منزل خلال عام واحد.

فيما ركزت "واشنطن بوست" في افتتاحيتها على الشكوك التي قالت إنها لا تزال تحيط بمستقبل الاستثمار في فنزويلا بسبب عدم شرعية الحكومة، ورغبة شركة النفط الوطنية باللجوء إلى التحكيم في هونغ كونغ بدلا من الخضوع للقوانين الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن جدوى الأموال التي ستضخ في فنزويلا "لن يتضح قبل إجراء انتخابات حقيقية".

المصدر: الجزيرة

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