وزير الدفاع البلجيكي: ترتيبات أوروبية لتأمين مضيق هرمز خلال أسابيع

كشف وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن أن وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو" لم يناقشوا ملف مضيق هرمز خلال اجتماعهم الأخير في بروكسل، مؤكدا أن ترتيبات تأمين الممر البحري الحيوي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، ضمن تحرك تقوده دول أوروبية لحماية حرية الملاحة في المنطقة.

وقال فرانكن في مقابلة مع برنامج "للقصة بقية" والذي سيذاع يوم الاثنين المقبل على قناة الجزيرة، إن تحالفا من الدول الراغبة بقيادة فرنسا وبريطانيا يعمل على وضع الخطط العسكرية اللازمة لتنفيذ عمليات إزالة الألغام وتأمين الملاحة في مضيق هرمز وخليج عمان.

وأوضح الوزير البلجيكي أن ضباط أركان عسكريين بدأوا، اعتبارا من اليوم، العمل في المملكة المتحدة على إعداد الخطط الخاصة بهذه العمليات، مشيرا إلى أن الهدف هو ضمان استمرار حركة الملاحة وحماية خطوط العبور البحرية في المنطقة.

وأضاف فرانكن أن أوروبا ستواصل الاستثمار في هذه المهمة، مؤكدا أن العملية ستنفذ خلال الفترة المقبلة، في إطار ما وصفه بالدفاع عن حرية الملاحة ودعم دول الخليج.

وقال وزير الدفاع البلجيكي إن هناك "تضامنا أوروبيا مع دول الخليج" التي اعتبر أنها تعرضت لهجمات من إيران خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أن هذه الدول لم ترتكب أي خطأ، على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات فرانكن في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بمضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، نظرا لدوره في حركة نقل الطاقة والتجارة العالمية، وسط مخاوف من تأثير التوترات الإقليمية على أمن الملاحة.

وأشار فرانكن إلى أن التحرك الأوروبي لا يأتي ضمن إطار مناقشات حلف الناتو الرسمية بشأن المضيق، لكنه يرتبط بتحالف تقوده دول محددة لتأمين المنطقة وضمان استمرار حركة السفن في مضيق هرمز وخليج عمان.