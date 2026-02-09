العراق يعدم سعدون القيسي لإدانته بقتل محمد باقر الصدر

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام شنقا في سعدون صبري القيسي، المدان بقتل المرجع الشيعي محمد باقر الصدر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني، أرشد الحاكم قوله إنه "تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان سعدون صبري القيسي".

وبين الحاكم أن ذلك جرى بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية الأصولية الخاصة بالقضية، واستنادا إلى جهد جهاز الأمن الوطني في التحقيق والمتابعة الاستخبارية.

وقال المتحدث إن القيسي "أدين بارتكاب جرائم إنسانية جسيمة، من بينها التورط في جريمة قتل السيد الشهيد محمد باقر الصدر، إضافة إلى عدد من علماء بيت الحكيم ومواطنين أبرياء".

وفي أواخر يناير/كانون الثاني 2025، أعلن العراق إلقاء القبض على 5 أشخاص، وصفهم بأنهم "من أعتى المجرمين من أتباع النظام البائد وقتلة الشهيد الصدر وشقيقته وآلاف العراقيين".

وأشار جهاز الأمن الوطني حينها إلى أن من بينهم سعدون صبري القيسي ورتبته لواء، وبيّن أن القيسي "اعترف صراحة بتنفيذ الإعدام بسلاحه الشخصي بحق السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته وتنفيذ الإعدامات الجماعية للمعارضين".

وكان محمد باقر الصدر مرجعا شيعيا معروفا، وهو من أبرز مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية المعارض، وقد أعدمه نظام صدام حسين عام 1980 بتهمة "العمالة والتخابر مع إيران".