شقيقة زعيم كوريا الشمالية تقدّر "السلوك المعقول" لسول بشأن المسيرات

وصفت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تعبير وزير الوحدة الكوري الجنوبي عن أسفه بشأن توغل مسيرات في الشمال بـ"السلوك المعقول"، مطالبة باتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، قولها الجمعة إنها تُقدّر تعبير وزير التوحيد الكوري الجنوبي "تشونغ دونغ يون" عن أسفه حيال حادثة "تسلل الطائرة المسيرة"، ووصفت موقفه بأنه "سلوك معقول للغاية".

وكان تشونغ قد أعرب في وقت سابق من الأسبوع، خلال كلمة ألقاها في كاتدرائية محلية، عن "أسفه العميق" لإطلاق أحد المواطنين طائرة مسيرة، مؤكدا أن سول تسعى إلى الاعتراف المتبادل والتعايش السلمي بين الكوريتين، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب.

انتهاك السيادة

واعتبرت كيم أن صدور هذا التصريح "أمر حسن"، مشددة على أن بيونغ يانغ لا تعير اهتماما لهوية الجهة التي أرسلت المسيرة، سواء كانت فردا أم منظمة مدنية، مؤكدة أن الحادث يشكل "انتهاكا خطيرا للسيادة".

وطالبت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي سلطات سول باتخاذ تدابير وقائية تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث، محذرة من أن تكرار ما وصفته بـ"الاستفزاز" قد يؤدي إلى "رد فعل رهيب"، وأن بلادها ستختار "بدون شك" أحد خيارات الرد المطروحة لديها.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونغ، الذي يتبنى نهجا تصالحيا تجاه بيونغ يانغ، قد أقر في يناير/كانون الثاني بوجود ثغرات محتملة في نظام المراقبة لرصد المسيرات التي يشغّلها مدنيون.

وأكدت وزارة التوحيد في سول الجمعة أن حادثة الطائرة المسيرة تتعارض مع مبدأ التعايش السلمي، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على منع تكرارها.

وتُعد رسالة كيم مؤشرا لافتا في ظل مساعي إدارة لي إلى استئناف الحوار مع الشمال وخفض حدة التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.