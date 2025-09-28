أخبار|فلسطين

24 شهيدا ووفاة رضيعة بسوء التغذية ونسف مبان بمدينة غزة

epa12409454 A Palestinian man takes cover following an Israeli air strike during a military operation in Gaza City, Gaza Strip, 27 September 2025. More than 65,900 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. EPA/MOHAMMED SABER
قصف من الجو والبر على ما تبقى من مباني قطاع غزة (وكالة الأنباء الأوروبية)
Published On 28/9/2025
|
آخر تحديث: 11:01 (توقيت مكة)

حفظ

استشهد 24 فلسطينيا -اليوم الأحد- في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على مناطق عدة في قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر في مستشفيات القطاع.

وقال مصدر طبي في مستشفى العودة إن 10 فلسطينيين استشهدوا، وفُقد عدد آخر تحت الركام إثر قصف إسرائيلي على منزلين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مراسلة الجزيرة بتواصل القصف المدفعي وإطلاق النار على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وذكر مجمع ناصر الطبي أن مواطنا من منتظري المساعدات استشهد بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات شمال رفح جنوبي القطاع، وأضاف أن رضيعة توفيت نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج.

وقال مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي نسف بروبوتات مفخخة مباني سكنية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، تزامنا مع قصف مدفعي وغارات على منطقة النفق وحي النصر ومخيم الشاطئ في المدينة.

وجنوبي القطاع، شهدت مناطق وسط مدينة خان يونس قصفا إسرائيليا جويا ومدفعيا دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

وضمن سياسته المتواصلة في استهداف العاملين بالقطاعات الأساسية، قتل الاحتلال -أمس السبت- موظفا ببلدية غزة في أثناء إيصاله المياه للفلسطينيين شرقي مدينة غزة، وفقا لبيان صدر عن البلدية اليوم الأحد.

وأوضحت البلدية أن هذا الاستهداف انتهاك صريح للأعراف الإنسانية والقوانين الدولية، التي تكفل الحماية للعاملين في القطاعات المدنية والخدمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و926 شهيدا و167 ألفا و783 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا، بينهم 147 طفلا.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان