24 شهيدا ووفاة رضيعة بسوء التغذية ونسف مبان بمدينة غزة

استشهد 24 فلسطينيا -اليوم الأحد- في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على مناطق عدة في قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر في مستشفيات القطاع.

وقال مصدر طبي في مستشفى العودة إن 10 فلسطينيين استشهدوا، وفُقد عدد آخر تحت الركام إثر قصف إسرائيلي على منزلين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مراسلة الجزيرة بتواصل القصف المدفعي وإطلاق النار على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وذكر مجمع ناصر الطبي أن مواطنا من منتظري المساعدات استشهد بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات شمال رفح جنوبي القطاع، وأضاف أن رضيعة توفيت نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج.

وقال مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي نسف بروبوتات مفخخة مباني سكنية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، تزامنا مع قصف مدفعي وغارات على منطقة النفق وحي النصر ومخيم الشاطئ في المدينة.

وجنوبي القطاع، شهدت مناطق وسط مدينة خان يونس قصفا إسرائيليا جويا ومدفعيا دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

وضمن سياسته المتواصلة في استهداف العاملين بالقطاعات الأساسية، قتل الاحتلال -أمس السبت- موظفا ببلدية غزة في أثناء إيصاله المياه للفلسطينيين شرقي مدينة غزة، وفقا لبيان صدر عن البلدية اليوم الأحد.

وأوضحت البلدية أن هذا الاستهداف انتهاك صريح للأعراف الإنسانية والقوانين الدولية، التي تكفل الحماية للعاملين في القطاعات المدنية والخدمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و926 شهيدا و167 ألفا و783 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا، بينهم 147 طفلا.