سوريا تجري الانتخابات البرلمانية في 5 أكتوبر المقبل

حددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا اليوم الخامس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موعدا لاختيار أعضاء أول برلمان بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت اللجة -في بيان لها- إنها حددت هذا الموعد لإجراء الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية المقررة للمحافظات السورية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 27 أغسطس/آب الماضي، مرسوما بالتصديق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب لاختيار ثلثي أعضائه.

وحدد المرسوم الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية، اللازم توفرها في أعضاء مجلس الشعب، واللجان المرتبطة به، وشروط العضوية في الهيئة الناخبة ولجان الانتخابات، فيما سيعين الشرع ثلث المشرعين في البرلمان.

ومن المتوقع أن يرسي البرلمان الجديد الأساس لعملية ديمقراطية أوسع نطاقا في سوريا.

وسيقع على عاتق البرلمان أيضا إقرار التشريعات التي تهدف إلى إصلاح السياسات الاقتصادية التي تسيطر عليها الدولة منذ عقود والتصديق على المعاهدات التي يمكن أن تعيد تشكيل تحالفات سوريا السياسية.