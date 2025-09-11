5 مصابين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 5 أشخاص في غارة من مسيّرة إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، استهدفت بلدة كفر دونين جنوبي البلاد.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن مسيّرة معادية استهدفت دراجة نارية في كفر دونين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات واشتعال سيارة في المكان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ صباح اليوم غارة من مسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق بلدة البازورية جنوبي لبنان، أدت لمقتل شخص، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي تعقيبا على الغارة صباح اليوم إنه استهدف بنى تحتية في موقع لإنتاج وتخزين أسلحة إستراتيجية لحزب الله في البقاع شرقي لبنان، وأكد أن سلاح الجو استهدف أيضا بنى تحتية في بلدة الزرارية جنوبي لبنان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عما لا يقل عن 267 قتيلا و608 جرحى، وفق بيانات رسمية.