السفير الأميركي بإسرائيل يهاجم رئيس الوزراء البريطاني

هاجم سفير أميركا في إسرائيل مايك هاكابي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد أن حثّ الأخير إسرائيل على "إعادة النظر على الفور" في خطتها بشأن احتلال قطاع غزة.

وتساءل هاكابي متهكما "هل من المفترض أن تستسلم إسرائيل لحماس وتطعمها بينما يتضور الرهائن الإسرائيليون جوعا؟" حسب زعمه.

وأضاف السفير المعروف بتأييده المطلق والشديد لإسرائيل "هل استسلمت المملكة المتحدة للنازيين وأسقطت عليهم الطعام؟ هل سمعت بدريسدن يا رئيس الوزراء ستارمر؟ لم يكن هذا طعام أسقطتموه. لو كنت رئيسا للوزراء آنذاك لكانت المملكة المتحدة تتحدث الألمانية". ودأبت إسرائيل ومؤيدوها في حال انتقاد سياستها من قبل دول أوروبية على تذكير الأخيرة بماضيها الاستعماري والفظاعات التي ارتكبتها في تلك الفترة.

وجاء دفاع هاكابي المستميت عن إسرائيل ردا على تصريح ستارمر الذي وصف فيه خطة إسرائيل المعلنة "لهزيمة" حماس في غزة بأنها "خطأ" حاثا حكومة بنيامين نتانياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب– على "إعادة النظر فيها على الفور".

ورغم تصريحات لندن المنتقدة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، فإنها لم توقف دعمها العسكري لإسرائيل. وكان آخر ما كشفه عنه من تعاون ما ذكرته صحيفة التايمز الأربعاء الماضي أن الجيش البريطاني تعاقد مع شركة أميركية خاصة لتنفيذ عمليات تجسس فوق قطاع غزة بحثا عن الأسرى الإسرائيليين، بسبب نقص طائرات التجسس لدى القوات الجوية الملكية.

يُشار إلى أن هاكابي أول سفير إنجيلي أميركي لإسرائيل، ويعرف بدعمه القوي لإسرائيل وتشكيكه في وجود الشعب الفلسطيني ويدعو لتهجيره إلى دول الجوار.

وهو معروف بدفاعه عن إسرائيل رغم منصبه الذي يفترض أن يبعده عن تلك التصريحات، كما اعتبر في نهاية يوليو/تموز أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يعادل "إعطاء النصر للنازيين بعد الحرب العالمية الثانية".